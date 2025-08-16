Resmen Putin\'e gözdağı! Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti

Alaska'da "Ukrayna'da barış zirvesi" için bir araya gelen Trump ve Putin, hava üssünde kırmızı halıda yürürken, üstlerinden ABD savaş uçakları geçti.

TRUMP VE PUTİN ALASKA'DA

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin Alaska eyaletindeki görüşmesi başladı. Alaska'daki Elmendorf-Richardson Üssü'nde bir araya gelen liderler, aynı araca binerek görüşmenin yapılacağı yere geçti. İki lider ve beraberindekiler, görüşme öncesi kameralara poz verdi.

KIRMIZI HALIDA YÜRÜRKEN ABD SAVAŞ UÇAKLARI GEÇİŞ YAPTI

İki lider kırmızı halıda yürürken ilginç anlar yaşandı. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22, F-35 ve B-2 tipi savaş uçakları iki lider kırmızı halıda yürürken üstlerinden geçti. Bu durum, Trump'tan Putin'e gözdağı olarak yorumlandı.