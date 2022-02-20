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Restoranın cama astığı not ülkeyi karıştırdı! 'Kıyafet şartı'nı herkes eleştirdi - Son Dakika

Restoranın cama astığı not ülkeyi karıştırdı! 'Kıyafet şartı'nı herkes eleştirdi

20.02.2022 14:17
Restoranın cama astığı not ülkeyi karıştırdı! 'Kıyafet şartı'nı herkes eleştirdi

Avustralya'da bir restoranın camına asılan not gündem oldu. Konuklarının huzurunu korumak istediklerini belirten restoran yöneticileri, cama astıkları notta kimlerin restorana giremeyeceğini yazdı. İnsanları bu şekilde ayrıştırmanın yanlış olduğunu savunanların eleştirilerine maruz kaldı.

Sidney kentindeki bir restoran tarafından kısa süre önce başlatılan uygulama, bölge genelinde tepkilere neden oldu. Konuklarının huzurunu korumak istediklerini belirten restoran yöneticileri, cama astıkları notta kimlerin restorana giremeyeceğini yazdı.

"DÖVMELİ VE AĞIR MÜCEVHERLİ İNSANLAR GİREMEZ"

Restoranın notunda, "Görünür dövmeleri olan, abartı tasarımlı elbiseleri olan ve ağır mücevherleri olan insanların restoranımıza girmesi yasaktır" ifadeleri kullanıldı. Restoranın uyguladığı bu yasak, ayrımcılık içerdiği gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

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ELEŞTİRİLERE CEVAP GECİKMEDİ

Yoğun tepkiler üzerine açıklamada bulunan ve eleştirilere yanıt veren restoranın ortaklarından Poata Okeroa, "Müşterilerimize ve ortaklarımıza değer veriyoruz. Göz korkutucu kıyafetlerin müşterilerimizin huzurunu bozmasını engellemek adına böyle bir politika izliyoruz" dedi.

"YAPILAN ŞEY UTANÇ VERİCİ"

Boyun ve kollarında büyük dövmeleri olan İngiliz şef Michael Mcelroy ise uygulama hakkında yaptığı açıklamada, " Avustralya'da bu politikayı hiç duymadım, baş ve kol dövmelerim var ve yakın zamana kadar dışarıda yemek yerken bir kez bile sorun olmadı. Şimdi bu kuralların uygulandığını duymak utanç verici" ifadelerini kullandı.

HEAVY METALCİLERE YÖNELİK OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Diğer yandan restoran tarafından hayata geçirilen uygulamanın heavy metalcilere yönelik olduğu iddia edildi. Restoranın sıkı müdavimleri arasında ise ünlü isimler Nick Kyrgios, Scott Eastwood, Rita Orave yönetmen Taika Waititi yer alıyor.

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