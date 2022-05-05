Reuters'tan Erdoğan analizi: Ukrayna'da topladığı puanı Gezi'de kaybetti - Son Dakika
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Reuters'tan Erdoğan analizi: Ukrayna'da topladığı puanı Gezi'de kaybetti

05.05.2022 16:20
Reuters'tan Erdoğan analizi: Ukrayna'da topladığı puanı Gezi'de kaybetti

İngiliz haber ajansı Reuters, Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşta arabuluculuk pozisyonunda yer alan Türkiye'nin Gezi Parkı davasında verilen cezalarla imajının bozulduğuna dikkat çekerek, Batı ile olan ilişkilerinin de hasar aldığına vurgu yaptı.

İngiliz haber ajansı Reuters'in yaptığı analizde, Gezi davasında alınan kararların Türkiye ile Batı ülkeleri arasındaki normalleşme sürecine büyük bir hasar yarattığı ifade edildi.

"BATI İLE BUZLARIN ÇÖZÜLME ŞANSI UÇUP GİTTİ"

Gezi Parkı davasında kararın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Moskova'ya gitmesinden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden iki saat sonra geldiğini aktarırken, "Arabuluculuk rolü nedeniyle Batı'da oluşan iyi niyeti karşılıksız bıraktı ve Türkiye'nin de Batı ile arasındaki buzların çözülme şansı da elinden uçup gitti" yorumu da yer aldı.

"OLABİLECEK EN KÖTÜ SENARYO"

Analizde, "Kavala'nın 25 Nisan'da yargılandığı mahkeme sonucunu telefonuna düştüğünde şaşkınlığa uğrayan Batılı bir diplomat bu kararın Erdoğan'ın devleti nasıl yönettiğinin bir göstergesi olduğunu belirterek, 'Ukrayna konusundaki tutumu nedeniyle (Erdoğan) puan toplasa da, bazı konularda güvenilemez' diye konuştu. Bir başka diplomat da Kavala davasının sonucunu, 'Olabilecek en kötü senaryo' şeklinde yorumladı" ifadesi yer aldı.

ERDOĞAN'IN BATI'NIN UYGULADIĞI YAPTIRIMLARA KARŞI DURUŞUNA DİKKAT ÇEKTİLER

Dava sonucunu Reuters'a yorumlayan sekiz diplomat Türkiye'nin Batı ile yıpranmış olan ekonomik ve politik ilişkilerinin iyileşme hedeflerine bir darbe olduğunu belirttiler. Diğer yandan da Erdoğan'ın Moskova'ya yakın durarak Batı'nın uyguladığı yaptırımlara karşı duruşuna da dikkat çektiler. Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ev sahipliği yapan ve her iki ülkenin dışişleri bakanları ile müzakerecilerini ağırlayan Türkiye'nin verilen cezalarla tüm olumlu havayı da tersine çevirdiğine dikkat çekildi.

YORUMLAR
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Son Dakika Dünya Reuters'tan Erdoğan analizi: Ukrayna'da topladığı puanı Gezi'de kaybetti - Son Dakika


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