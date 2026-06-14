BREZİLYA'nın Rio de Janeiro kentinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Rio de Janeiro İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Fabio Contreiras, havada çarpışan helikopterlerin Recreio dos Bandeirantes bölgesine düştüğünü açıkladı. Kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Contreiras, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.
Kazayla ilgili Brezilya Hava Kuvvetleri'ne bağlı Havacılık Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi (CENIPA) tarafından inceleme başlatıldığı ifade edildi.
Son Dakika › Dünya › Rio'da Helikopter Kazası: 6 Ölü - Son Dakika
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