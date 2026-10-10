Riyad\'da Kral Halid Havalimanı\'na yine saldırı bildirildi, havaalanı tahliye edildi

Yemen'deki Husi isyancılarının Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki uluslararası havaalanına yönelik iki saldırısından sadece birkaç gün sonra, havaalanına tekrar saldırı düzenlendiği bildiriliyor.İki uluslararası haber ajansının bildirdiğine göre, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı Cumartesi günü duyulan şiddetli bir patlamanın ardından tahliye edildi.Reuters'ın bir görgü tanığına dayandırdığı habere göre, havaalanına 10'dan fazla ambulansın hızla yaklaştığı görüldü. Suudi yetkililer konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, havaalanı yönetimi yolculara seyahat etmeden önce havayolu şirketleriyle iletişime geçmelerini söyledi.Suudi yetkililer bir gün önce İran destekli Husi milisleri düzenlediği iki ayrı saldırıda aralarında bir pilotun da bulunduğu üç Suudi vatandaşının öldürüldüğünü açıklamıştı. Husi milislerinin 6 ve 7 Ekim tarihlerinde Suudi Arabistan'daki iki havaalanına düzenlediği saldırılarda da üç kişi daha hayatını kaybetti.Saldırılar Yemen'in Suudi destekli hükümet güçleri ile ülkenin kuzeybatısının büyük bölümünü kontrol eden Husi milisleri arasında yeniden başlayan çatışmaların tırmandığı bir dönemde gerçekleşti.Husi milisleri, Yemen'deki iç savaşta hükümet güçlerine verdiği destek nedeniyle Suudi Arabistan'ı hedef aldıklarını söylüyor.Husi milislerinin hızlı bir saldırıyla Kızıldeniz kıyısının stratejik öneme sahip bölgelerini ele geçirmesinin ardından çatışmalar daha da şiddetlendi.Husilerin ele geçirdiği yerler arasında Kızıldeniz'in en dar noktası ve küresel denizcilik için geçiş noktası olan Babülmendep Boğazı üzerindeki Muna limanı da bulunuyor. Yemen'deki hükümet yanlısı güçler ise Kızıldeniz'in güney ucundaki boğazı "güven altına aldıklarını" açıkladılar.Suudi Arabistan öncülüğünde koalisyon, Arap ülkelerinin Husi milislerinin yönetimi ele geçirmesini engellemek için güçlerini birleştirmesinin ardından 2015'de kuruldu.Yıllarca süren hava saldırıları çatışmalar sonucunda yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesi ve dünyanın en kötü insani krizlerinden birinin tetiklenmesinin ardından 2022'de geçici ateşkes sağlandı.Ancak gayri resmi ateşkes Temmuz ayında bozulmaya başladı.Husi milisleri Suudi Arabistan'a karşı "deniz ambargosu" ilan ederek Kızıldeniz'deki Suudi havaalanlarına, petrol tesislerine ve tankerlere füze ve insansız hava aracı saldırıları başlattı. Husiler yıllardır süren Suudi ablukasına ve Sina havaalanına yapılan hava saldırısına misilleme yaptıklarını söylediler.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .