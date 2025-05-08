Rock dünyasından kötü haber! Brad Arnold dördüncü evre kanser - Son Dakika
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Rock dünyasından kötü haber! Brad Arnold dördüncü evre kanser

Rock dünyasından kötü haber! Brad Arnold dördüncü evre kanser

ABD'li rock grubu 3 Doors Down'un solisti Brad Arnold, dördüncü evre böbrek kanserine yakalandığını açıkladı. Hastalık akciğerine sıçradığı için grubun yaz turnesi iptal edildi.

08.05.2025 16:11
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ABD'li rock grubu 3 Doors Down'un solisti Brad Arnold, kendisine dördüncü evre böbrek kanseri teşhisi konduğunu açıkladı. 46 yaşındaki müzisyen, Instagram hesabından paylaştığı videoda, hastalığın akciğerine de yayıldığını söyledi. 46 yaşındaki sanatçı Instagram'da yayınladığı bir videoda söze "Bugün size pek de iyi olmayan haberlerim var" diyerek başladı. Arnold, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bende berrak hücreli böbrek kanseri var ve bu kanser akciğerime sıçramış durumda. Bu da dördüncü evre demek ve pek iyi değil."

TURNE İPTAL EDİLDİ

Kanser teşhisi nedeniyle grubun yaz turnesinin iptal edildiğini belirten Arnold, "Bu yaz turnemizi iptal etmek zorunda kalıyoruz, bunun için üzgünüz," dedi. Videoda inancına vurgu yapan Arnold, "Biz yüce Tanrı'ya hizmet ediyoruz ve O her şeyin üstesinden gelebilir. Bu yüzden korkum yok. Gerçekten, samimi şekilde söylüyorum ki hiç korkmuyorum," ifadelerini kullandı. Ayrıca, grubun sevilen şarkısı It's Not My Time (Henüz Benim Zamanım Değil) için "Bu şarkının gerçekten benim şarkım olduğuna inanıyorum," diyerek kişisel bir anlam yüklediğini dile getirdi. Paylaşımına eşlik eden yazıda da hayranlarından dua etmelerini istedi.

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Son Dakika Dünya Rock dünyasından kötü haber! Brad Arnold dördüncü evre kanser - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ninafuller:
    I can't wait to feel the way your touch sets my entire body ablaze. f1nd me on ninafuller_mooo_com change _ to dot 0 1 Yanıtla
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