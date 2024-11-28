Romanya\'da Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları Yeniden Sayılacak

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ROMANYA'da seçim sonuçlarının yeniden sayılmasına karar verildi.

Romanya Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur sonuçlarının yeniden sayılmasını kararlaştırdı. Mahkemenin ilk turun iptali için gelen talepleri yarın görüşeceği ve yeniden sayımın sonuçları değiştirebileceği bildirildi.

Romanya'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için tarih 8 Aralık olarak açıklandı.