Ronald Koeman yeniden Hollanda Milli Takımı'nın başına geçiyor - Son Dakika
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BBC

Ronald Koeman yeniden Hollanda Milli Takımı'nın başına geçiyor

06.04.2022 13:20
Ronald Koeman yeniden Hollanda Milli Takımı'nın başına geçiyor

İspanya'nın Barcelona takımından gelen teklif nedeniyle 2020 yılında Hollanda Milli Takımı teknik direktörlüğünden ayrılan Ronald Koeman, Katar'daki Dünya Kupası'nın ardından yeniden bu göreve geliyor.

İspanya'nın Barcelona takımından gelen teklif nedeniyle 2020 yılında Hollanda Milli Takımı teknik direktörlüğünden ayrılan Ronald Koeman, Katar'daki Dünya Kupası'nın ardından yeniden bu göreve geliyor.

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) Koeman'ın, milli takımdaki ikinci dönemine 1 Ocak 2023'te başlayacağını açıkladı.

Hollanda'yı Dünya Kupası finallerine 70 yaşındaki Luis van Gaal hazırlıyor. Ancak bir süredir ağır bir prostat kanseri tedavisi gördüğünü belirten van Gaal, Dünya Kupası'nın ardından görevi bırakacağını daha önce açıklamıştı.

Luis van Gaal'ın tavsiyesi doğrultusunda KNVB'nin, 59 yaşındaki Koeman ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

"Portakalları" 2026 Dünya Kupası'na hazırlayacak olan Koeman'ın yardımcılığını yapacak isimler ise henüz belli değil.

Koeman, göreve başlamayı dört gözle beklediğini belirterek, "Hollanda Milli Takımı'nı memnuniyetsizlikten bırakmadım. Görevdeyken alınan sonuçlar, futbolcularla ilişkiler her şey çok iyiydi. Kesinlikle aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.

Barcelona'da istediği başarıyı yakalayamadı

Daha önce 2018-2020 yılları arasında Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran Ronald Koeman, Portakalların Avrupa Şampiyonası'na katılmasını sağladı.

Koeman yönetimindeki Hollanda, Almanya, Fransa ve İngiltere'ye karşı kazanılan maçların ardından UEFA Uluslar Ligi'nde finale kaldı.

Portekiz ile oynanan maçı 1-0 kaybeden Hollanda ikinci oldu.

Covid salgını nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ertelenmesi nedeniyle "hayallerinin takımı" Barcelona'dan gelen teklifi geri çevirmeyen Hollandalı teknik direktör, yerini Frank de Boer'e bırakarak İspanya'ya gitti.

La Liga'da ilk yıl İspanya Kupası'nı kazanan Koeman, Barcelona'da istediği başarıyı yakalayamadı. Takımın yıldızı Lionel Messi'nin sezon sonu kulüpteki ciddi mali sorunlar nedeniyle Barselona'dan ayrılması ve peş peşe gelen yenilgiler, Koeman'ın güven kaybetmesine yol açtı.

Yüksek tazminat bedeline rağmen Katalan kulübü, Ronald Koeman'ın görevine son verdi.

Koeman sonrası Hollanda Milli Takımı'nda da kötü gidiş başlamış, Teknik Direktör Frank de Boer görevden alınmış ve Katar'daki Dünya Kupası finalleri için Louis van Gaal ile anlaşmaya varılmıştı.

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