Rosalía Latin Grammy'de tarihe geçti: En iyi albüm ödülünü üçüncü kez kazandı - Son Dakika
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BBC

Rosalía Latin Grammy'de tarihe geçti: En iyi albüm ödülünü üçüncü kez kazandı

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Rosalía Latin Grammy\'de tarihe geçti: En iyi albüm ödülünü üçüncü kez kazandı
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İspanyol şarkıcı Rosalía, Lux albümüyle Latin Grammy'de en iyi albüm ödülünü üç kez kazanan ilk kadın sanatçı oldu. Sanatçı törende toplam beş ödül aldı.

BBC'nin haberine göre İspanyol şarkıcı Rosalía, Latin Grammy Ödülleri'nde en iyi albüm ödülünü üç kez kazanan ilk kadın sanatçı olarak tarihe geçti. Sanatçı, bu ödülü geçen yıl yayımladığı Lux albümüyle aldı.

Las Vegas'ta Perşembe günü düzenlenen törende Rosalía toplam beş ödülün sahibi oldu. Sanatçının La Perla adlı şarkısı yılın şarkısı ve en iyi pop şarkısı ödüllerini kazandı.

La Perla, yılın kaydı dalında da aday gösterildi ancak bu ödülü Arjantinli şarkıcı Milo J'nin Niño adlı şarkısı kazandı. 20 yaşındaki Milo J, geceyi dört ödülle tamamladı.

Ödülünü alırken konuşan Barselona doğumlu sanatçı, "Bana yeterince iyi olmadığımı ya da müziğimin fazla tuhaf olduğunu söyleyen herkese: İyi ki sizi dinlememişim" dedi.

Töreni en sevilen şarkılarından oluşan bir performansla açan Rosalía, en iyi alternatif müzik albümü ve Sauvignon Blanc şarkısıyla en iyi kısa müzik videosu ödüllerini de aldı. Sanatçı daha önce El Mal Querer ile 2019'da, Motomami ile 2022'de en iyi albüm ödülünü kazanmıştı. Lux'ın, gelecek hafta açıklanacak Grammy adaylıklarında da favoriler arasında olması bekleniyor.

Gecenin bir diğer önemli ismi ise Porto Rikolu reggaeton yıldızı Daddy Yankee oldu. Yılın kişisi seçilen sanatçıya ödülünü Janet Jackson verdi. Daddy Yankee sahnede Gasolina ve Con Calma gibi şarkılarını seslendirdi.

Törende en iyi yeni sanatçı ödülünü ARIA VEGA, yılın söz yazarı ödülünü ise Sara Schell kazandı.

Kaynak: BBC

Kaynak: BBC
Grammy ÖdülleriİspanyaMüzikDünyaSon Dakika

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