Rotterdam'da Cumhuriyet'in 103. yılı Barış Pehlivan'ın katılımıyla kutlandı - Son Dakika
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Rotterdam'da Cumhuriyet'in 103. yılı Barış Pehlivan'ın katılımıyla kutlandı

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Rotterdam\'da Cumhuriyet\'in 103. yılı Barış Pehlivan\'ın katılımıyla kutlandı
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Rotterdam'da Hollanda Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği etkinlikte Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Gazeteci-yazar Barış Pehlivan'ın da konuştuğu gecede Kafkas, vals ve zeybek gösterilerinin ardından ilik nakli bekleyen Oğulcan için donör çağrısı yapıldı.

Haber: İlhan Baba

(ROTTERDAM)Rotterdam'da Hollanda Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı kutlaması, gazeteci-yazar Barış Pehlivan'ın konuşması, kültür ve dans gösterileri ile konser eşliğinde büyük coşkuya sahne oldu.

Hollanda Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet'in 103'üncü kuruluş yıl dönümünü Rotterdam'da düzenlediği etkinlikle kutladı. de Lugt'ta gerçekleştirilen ve yoğun katılımın olduğu kutlamada gazeteci-yazar Barış Pehlivan konuk olarak yer aldı.

Kafkas dansları, vals ve zeybek gösterileriyle devam eden etkinlik, Boran Duman ve Yüksek Tansiyon grubunun konseriyle sona erdi.

Sunuculuğunu Nevriye Güney'in yaptığı kutlamada konuşan Hollanda Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Dursun Surat, Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını, yurttaşlık hukuku, hukukun üstünlüğü, kadın-erkek eşitliği, özgür düşünce ve bilimin Cumhuriyet'in temel değerleri arasında yer aldığını söyledi.

Atatürk'ün "Cumhuriyet fazilettir" sözünü hatırlatan Surat, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygı ve minnetle andı.

Başkan Surat'ın konuşmasının ardından ilik nakli bekleyen Oğulcan için donör bulunması amacıyla çağrı yapıldı.

PEHLİVAN: "CUMHURİYET İÇİN ÖRGÜTLÜ MÜCADELE GEREKİYOR"

Gecenin konuk konuşmacısı gazeteci-yazar Barış Pehlivan, Türkiye'de gazeteciliğin karşı karşıya olduğu zorluklara ve toplumsal mücadelenin önemine değindi. Cumhuriyet değerlerinin korunması için örgütlü hareket etmenin gerekliliğini vurgulayan Pehlivan, korkunun doğal olduğunu ancak mücadeleye engel olmaması gerektiğini belirtti.

Pehlivan, "Korkmanız çok doğal ve insani. Ama korkmaya rağmen cesaret göstermeniz gerekiyor. Cumhuriyet'e borcumuz var ve örgütlü hareket etmek gerekiyor" dedi.

Türkiye'de gazeteciliğin zor koşullarda sürdürüldüğünü ve ciddi bedeller gerektirdiğini ifade eden Pehlivan, mesleğini sürdürmesinin temelinde umudun bulunduğunu söyledi. Barış Pehlivan, "İşimiz zor ama umutluyuz" dedi. Konuşmanın ardından HADD Başkanı Dursun Surat, Pehlivan'a plaket verdi.

KAFKAS, VALS VE ZEYBEK GÖSTERİLERİ

Konuşmaların ardından etkinlik, kültür ve sanat gösterileriyle devam etti. Yeşil Kafkas Dans Grubu, Kafkas danslarından örnekler sunarken izleyicilerden alkış aldı.

Menekşe Onbaşı ve Erdal Eskiköylü'nün vals gösterisinin ardından, Süleyman Tırçiçek yönetimindeki Zeybek Ekibi sahneye çıktı. Sponsorlar adına TEMA Vakfı aracılığıyla fidan bağışında bulunuldu ve bağışları belgeleyen sertifikalar kendilerine verildi.

Gecenin finalinde Boran Duman ve Yüksek Tansiyon sahne aldı. Konser, Boran Duman'ın söz ve müziğini yazdığı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için bestelediği "Hatırla Sevgili Ülkem" adlı eserle başladı.

Kaynak: ANKA
Barış PehlivanKültür SanatRotterdamHollandaDünyaSon Dakika

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