Kagame karşıtı sürgündeki YouTuber Kabera, Kampala yakınlarında başsız bulundu

BBC'nin haberine göre, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin sert eleştirmenlerinden olan eski Ruanda ordusu başçavuşu Robert Kabera, komşu ülke Uganda'da başı kesilmiş halde bulundu.

50 yaşındaki Kabera, hakkındaki cinsel saldırı suçlaması üzerine Ruanda'dan kaçmış, suçlamayı reddetmişti. Siyasi baskıya uğradığını belirterek Uganda'ya sığınma başvurusunda bulunmuştu.

Uganda polis sözcüsü Kituuma Rusoke, pazartesi günü yaptığı açıklamada Kabera'nın başının hâlâ bulunamadığını söyledi. Ceset, hafta sonu başkent Kampala'nın dış mahallelerinde yerel halk tarafından bulundu.

Ailesinin aktardığına göre Kabera, ölmeden önce Kampala'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki bir inşaat alanını incelemeye gitmişti.

Şarkıcı ve YouTuber olarak tanınan Kabera'nın 144 binden fazla abonesi bulunan kanalında, çoğu Kagame'yi ve yönetimini eleştiren 800'ü aşkın video yer alıyordu.

Kabera'nın eşi Jeanne d'Arc Rwigema Uwizeye, BBC'ye gönderdiği yazılı mesajda ailesinin güvenliğinden endişe ettiğini belirterek "Çok korkutucu. Aklımı kaçıracak gibiyim, çocuklarımın ve benim hiçbir güvencemiz yok" dedi.

Ruanda hükümeti cinayetle ilgili kamuoyuna açıklama yapmadı. Sürgündeki muhalefet grubu Ruanda Ulusal Kongresi (RNC), olayın kapsamlı biçimde soruşturulmasını ve sorumluların yargı önüne çıkarılmasını istedi. Kagame'yi eleştiren birçok isim geçmişte hem Ruanda'da hem yurt dışında öldürülmüştü; eski istihbarat şefi Patrick Karegeya 2014'te Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bir otel odasında ölü bulunmuştu.

Kaynak: BBC