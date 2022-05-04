Rus askerler otomobildeyken SİHA'ya yakalandı: Füze arabayı havaya uçurdu - Son Dakika
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Rus askerler otomobildeyken SİHA'ya yakalandı: Füze arabayı havaya uçurdu

04.05.2022 09:12

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntüde Ukrayna askerlerinden kaçtıkları sanılan Rus askerlerinin bindiği otomobilin SİHA'lar tarafından tespit edildikten sonra, havaya uçtuğu anlar yayınlandı. Görüntüye göre Rus askerleri aracın içindeyken füzeli saldırıya uğruyor.

Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşta 70. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Savaş ülkenin batısından doğu bölgelerine kayarken, Ukrayna ordusu ve sivil halkın direnişi sürüyor.

UKRAYNA KONTROLÜNDEKİ İHA'LAR HEDEFİ 12'DEN VURDU

Sosyal medyaya yansıyan bir videoda, Ukrayna ordusunun kullandığı İHA'ların bölgede bulunan Rus güçlerini hedef aldığı görüldü. Görüntülerde Ukrayna askerlerinden kaçmaya çalıştığı düşünülen bir grup Rus askerinin arabaya binmeye çalıştığı kayıtlara geçerken, İHA'nın bıraktığı füze aracın üstü açık kısmından içeri girdiği görüldü.

BEKLENEN PATLAMA GERÇEKLEŞMEDİ

Füzenin arabanın içine girmesiyle büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenirken, araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Bombardıman sonrası ise bir askerin olay yerinden koşarak kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

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23 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-4 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun son 24 saatte 300 askerini daha kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, "Rus ordusu, toplamda 23 bin 800 asker kaybetti ve 194 uçak, 155 helikopter, 1048 tank, 2 bin 519 zırhlı araç, 459 top, 152 roketatar sistemi ve 80 hava savunma sistemi imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

RUSYA TARAFINDAN KAYIPLAR 25 MART TARİHİNDEN BERİ AÇIKLANMIYOR

Rus güçleri 1824 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 271 insansız hava aracını da yitirdi. Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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