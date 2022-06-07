Rus balıkçının tuttuğu balık görenleri şaşkına çevirdi! İşte daha önce hiç görmediğiniz deniz canlıları

Murmansk'ta özellikle derin denizlerde avlanan balıkçı Roman Fedortsov'un trol gemisiyle gezdiği sırada ağına takılan balık, herkesin dikkatini çekti. Balığı ağda gördüğü andan itibaren bir farklılık olduğunu sezen Fedortsov, hemen balığı kenardaki özel bir kovaya aldı.

GÖRÜNTÜSÜ ÜRKÜTÜYOR

Gözleri ve pulları daha önce tutulan hiçbir balığa benzemeyen bu balık, sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Roman Fedortsov'un paylaştığı fotoğrafa kısa süre içerisinde 5 bine yakın beğeni geldi.

"DAHA ÖNCE BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Denizlerdeki ürkütücü yaratıkları yakalamasıyla bilinen Roman Fedortsov, bu balığın kendisi için de bir ilk olduğunu ve daha önce böyle bir balık tutmadığını dile getirdi. Roman Fedortsov daha önce yakaladığı birbirinden ilginç balıklar ve deniz yaratıkları bulunuyor.

İşte merak yaratan gizemli balık: