Rus Devlet televizyonu Batı'yı nükleer gücüyle tehdit ediyor! - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi dünya genelinde tepkilere neden oldu. Ukraynalıların direnişi nedeniyle büyük şaşkınlık yaşayan Rus birlikler, iki ülke arasındaki müzakerelerden gelecek haberi beklemeye başladı. Ancak Rus Devlet Başkanı Putin'in önceki gün Rus nükleer caydırıcı güçlerinin özel savaş görevi durumuna geçmesi yönündeki emrinin ardından nükleer silahlar bir anda gündeme oturdu.

PUTİN'İN PROPAGANDACISI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'baş propagandacısı' olarak nitelendirilen Rusya Devlet Televizyonu bu kez Batı'yı ve ABD'yi nükleer yıkımla tehdit etti.

"NATO ÜLKELERİNİN YOK EDİLMESİ ANLAMINA GELİYOR"

Televizyon sunucusu Dmitry Kiselyov, "Denizaltılarımız 500'den fazla nükleer savaş başlığı vurabilir. Bu da ABD ve tüm diğer NATO ülkelerinin yok edilmesi anlamına geliyor" dedi.

"RUSYA'YI KORKUTMAYA ÇALIŞMAYIN"

"Rusya yoksa dünyaya neden ihtiyacımız var?" diyen Kiselyov, "Rusya'nın nükleer silahları dünyanın en hızlı stratejik bombardıman uçaklarına konuşlandırıldı. Bugün Rus Nükleer Triad'ımız yüksek alarmda. Putin Batı'yı uyardı. Rusya'yı korkutmaya çalışmayın" ifadelerini kullandı.