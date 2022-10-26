Rus komutanlardan cinsel yolla yayılan hastalıklara bileklikli önlem! - Son Dakika
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Rus komutanlardan cinsel yolla yayılan hastalıklara bileklikli önlem!

26.10.2022 11:34
Rus komutanlardan cinsel yolla yayılan hastalıklara bileklikli önlem!

Asker ihtiyacının artmasıyla birlikte hapishanedekilerin de katıldığı Rus ordusunda cinsel yolla hastalık yayılmasını önlemek isteyen komutanlar HIV'li askerlere kırmızı, hepatitli askerlere ise beyaz bileklik takmaya başladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta sürenin uzamasıyla birlikte iki orduda da asker ihtiyacı giderek artmaya devam ediyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seferberlik ilanı geri teperken Rusya, hastanedeki ve hapishanedeki mahkumları orduya göndermeye başladı.

CİNSEL İLİŞKİ VAKALARI ARTTI

Fakat orduda son dönemde gizli cinsel ilişki vakalarının artmasının ardından komutanlardan ilginç bir yöntem geldi. Vladimir Putin'in 'özel ordusu' olarak tanımlanan Wagner Group'a katılan askerlerden HIV'li olanlara kırmızı, hepatitli olanlar da beyaz bileklik takılmaya başlandı.

ASKERLERE DE BİLGİLENDİRME YAPILDI

Yeni yöntemin hayata geçirilmesinin ardından askerlere de konu hakkında bilgilendirme yapıldı. Komutanlar bilekliği olan kişilerle kan yoluyla temasa geçilmemesi ve ellerine dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

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Vladimir Putin, Rusya, HIV, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus komutanlardan cinsel yolla yayılan hastalıklara bileklikli önlem! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus komutanlardan cinsel yolla yayılan hastalıklara bileklikli önlem! - Son Dakika
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