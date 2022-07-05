Rus kozmonotlar, uzayda Donetsk ve Luhansk bayrakları açtı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bulunan Rus kozmonotlar, sözde Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyeti bayrakları açtı. Kozmonotlar daha önce Ukrayna bayrağının renklerinde üniforma giymiş, basında tartışma yaratması sonucunda bu renklerin mezun oldukları okulun renkleri olduğu açıklamasını yapmıştı.

Rusya'nın resmi uzay ajansı Roscosmos, dün ISS'te bulunan 3 Rus kozmonot Sergey Korsakov, Oleg Artemyev ve Denis Matveyev'in iki bayrakla görsellerini paylaştı. Açıklamada, Luhansk'ın Rusya kontrolüne girmesi sebebiyle üç kozmonotun sözde Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyeti bayrakları açtığı belirtildi.