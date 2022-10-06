Bomba iddia! Putin, Kadirov'u savunma bakanlığına getiriyor - Son Dakika
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Bomba iddia! Putin, Kadirov'u savunma bakanlığına getiriyor

06.10.2022 07:41

Rusya lideri Putin ile olan yakınlığıyla bilinen ve geçtiğimiz günlerde korgeneralliğe yükselen Çeçen lider Kadirov hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Putin konuşma yaparken ağlayan Kadirov'un Savunma Bakanlığına getirileceği öne sürüldü.

Rusya, Ukrayna'da ayrılıkçı bölgelerde yapılan referandum sonrası Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson'u ilhak etti. Putin, imzaladığı kararname ile Ukrayna toprağı olan bu 4 bölgenin Rusya'ya dahil olduğunu açıkladı. Ukrayna ordusu ise Şubat ayından beri verdiği mücadeleyi sürdürüyor. Zelenski, Herson bölgesinde bazı noktaları Rus ordusundan geri aldıklarını duyurdu.

KORGENERAL OLMUŞTU

Cephede kıran kırana savaş devam ederken Rusya'dan gelen haberler ise şaşırtmaya devam ediyor. Çeçen lider Ramazan Kadirov'un geçtiğimiz günlerdeki doğum gününde Putin tarafından tebrik edildiği ve "Albay General" rütbesine terfi ettirdiğini duyurulmuştu. Bu rütbe üç yıldızlı generallere verilen bir isim ve NATO sistemindeki "korgeneral" rütbesine tekabül ediyor.

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SAVUNMA BAKANLIĞI İDDİASI

Öte yandan 46 yaşındaki Kadirov'un Putin'in yanındaki yükselişi başka söylentileri de beraberinde getirdi. Ukrayna savaşında Kadirov'un komuta ettiği Çeçenlerin sahaya sürülmesi ve Putin'le olan yakınlığı nedeniyle Kadirov'un daha üst makamlara gelebileceği düşüncesini doğurdu. Kadirov'un savaş yanlısı bir duruş çizmesi de düşünüldüğünde bazı kaynaklar Çeçen liderin Rusya Savunma Bakanı olabileceğini değerlendiriyor.

PUTİN KONUŞURKEN KADİROV AĞLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde Moskova'da yaptığı konuşmada 4 bölgenin ilhakını resmen açıklamıştı. Putin ilhak kararını açıklarken Çeçen lider Ramazan Kadirov'un ağlaması dikkat çekmişti. Çeçen liderin, Putin'in "Ölen askerlerimizi analım" ifadelerinin ardından duygulandığı öğrenildi.

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