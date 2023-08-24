Wagner askerleri, Prigojin'in cansız bedenini kesik parmağından teşhis etti - Son Dakika

Wagner askerleri, Prigojin'in cansız bedenini kesik parmağından teşhis etti

Son Güncelleme: 24.08.2023 15:55

Rusya'nın Tver kentinde düşen uçakta hayatını kaybeden Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'ün ölümüyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Wagner komutanlarının morga giderek uçakta ölen kişinin Prigojin olduğunu kesik olan işaret parmağından teşhis ettikleri ifade edildi.

Rusya'nın Tver kentinde düşen uçakta hayatını kaybeden Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in ölümüyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Prigojin'in ölmediği ve izini kaybettirmek için böyle bir plan yaptığını öne süren bazı haber sitelerine yanıt Rus medyasından geldi. Wagner komutanlarının morga giderek uçakta ölen kişinin Prigojin olduğunu kesik olan işaret parmağından teşhis ettikleri ifade edildi.

Rus medyası: Uçakta ölen kişinin Prigojin olduğu kesik işaret parmağından resmi olarak teşhis edildi

WAGNER LİDERİNİN ÖLMEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Wagner kurucusu Yevgeniy Prigojin'in ölümü dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 2 ay önce Rusya lideri Vladimir Putin'e karşı isyan başlattığı için öldürüldüğü iddia edilen Yevgeniy Prigojin'in izini kaybettirmek için de böyle bir olay planlamış olabileceği gündeme geldi.

Rus medyası: Uçakta ölen kişinin Prigojin olduğu kesik işaret parmağından resmi olarak teşhis edildi

"KOMUTANLAR PRİGOJİN'İ KESİK PARMAĞINDAN TEŞHİS ETTİ"

Prigojin'in uçak kazasında ölmediği yönündeki iddialara yanıt ise Rus medyasından geldi. Hastanenin morguna giden Wagner komutanlarının, liderleri Yevgeniy Prigojin'i kesik işaret parmağından resmen teşhis ettikleri bildirildi. Öte yandan paralı asker grubu Wagner'e bağlı komutanların Dmitriy Utkin'i de boyu ve dövmelerinden tanıdıkları aktarıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Wagner askerleri, Prigojin'in cansız bedenini kesik parmağından teşhis etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Wagner askerleri, Prigojin'in cansız bedenini kesik parmağından teşhis etti - Son Dakika
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