Rus Paralı Asker Grubu Wagner ile Rus Ordusu Arasında Tansiyon Yükseldi - Son Dakika
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Rus Paralı Asker Grubu Wagner ile Rus Ordusu Arasında Tansiyon Yükseldi

24.06.2023 01:45

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında aktif rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner ile Rus ordusunun yöneticileri arasında tansiyon yükseldi. Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'u, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediği iddiasıyla cezalandırılacaklarını söyledi. Prigojin ayrıca Rus ordusunun Wagner kamplarına füze saldırısı düzenlediğini ve bu savaşa nasıl yanıt vereceklerine kendilerinin karar vereceğini belirtti. Şoygu ve Gerasimov'un cezalandırılması gerektiğini söyleyen Prigojin, adaletin yeniden sağlanacağını ve tüm Rusya için adaletin geleceğini ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında aktif rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner ile Rus ordusunun yöneticileri arasında tansiyon yükseldi. Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini iddia ederek, cezalandırılacağını söyledi.

"RUS ORDUSU KAMPLARIMIZA FÜZE SALDIRISI DÜZENLEDİ"

Prigojin, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Wagner PMC kamplarına füze saldırısı düzenledi. Çok sayıda yoldaşımız öldü, bu savaşa nasıl yanıt vereceğimize biz karar vereceğiz" dedi.

"ADAMLARIMIZI YOK EDENLER CEZALANDIRILACAK"

Şoygu ve Gerasimov'un cezalandırılması gerektiğini söyleyen Prigojin, "Ülkenin askeri liderliğinin getirdiği kötülük durdurulmalı. Askerlerin hayatlarını ihmal ediyorlar. Onlar adalet kelimesini unuttular, biz onu geri getireceğiz. Binlerce Rus askerinin hayatını mahveden ve adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak. Bize karşı koymaya çalışan herkesi tehlike olarak değerlendirip yolumuz üzerindeki kontrol noktaları da dahil olmak üzere anında yok edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BAŞLADIĞIMIZ İŞİ BİTİRİNCE CEPHEYE DÖNECEĞİZ"

Rus ordusunun yöneticilerine karşı büyük bir savaşın içine girdiklerini ifade eden Prigojin, "Herkesten sakin olmalarını, provokasyonlara yenik düşmemelerini ve evlerinde kalmalarını rica ediyorum. Başladığımız işi bitirdikten sonra vatanımızı korumak için cepheye döneceğiz. Orduda adalet yeniden sağlanacak. Bundan sonra da tüm Rusya için adalet gelecek" diye konuştu.

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