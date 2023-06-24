Rus Paralı Asker Grubu Wagner'in Lideri Evgeny Prigojin: 'Bir Kişiyi Bile Öldürmeden, Tek Kurşun Atmadan Rostov'u Aldık' - Son Dakika
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Rus Paralı Asker Grubu Wagner'in Lideri Evgeny Prigojin: 'Bir Kişiyi Bile Öldürmeden, Tek Kurşun Atmadan Rostov'u Aldık'

24.06.2023 17:16

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin, Rus ordusuna karşı başlattıkları isyana dair açıklama yaptı. Prigojin, Rostov'u tek kurşun atmadan aldıklarını ve halkın kendilerini kurtarıcı olarak karşıladığını söyledi. Ayrıca sivillere zarar vermediklerini ve Rusya Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüşme talebini yineledi.

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin başlattığı isyana dair açıklama yaptı.Prigojin "Bir kişiyi bile öldürmeden, tek kurşun atmadan Rostov'u aldık" dedi.

Dün akşam saatlerinde Rus ordusuna karşı isyan başlatan Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin, açıklamalarını sürdürüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya sınırı bulunan Rostov'da kontrolü tamamıyla ele geçirdiklerini öne süren Prigojin, halktan ve Rus ordusundan bir direnişle karşılaşmadıklarını söyledi. Prigojin, "Bir kişiyi bile öldürmedik. Tek kurşun atmadan Rostov'u aldık. Halk bizi kurtarıcıları olarak karşılıyor" dedi.

"SİVİLLERE ZARAR VERMEDİK"

Rus ordusunun kendi ilerleyişlerini durdurmak için çeşitli yöntemler kullandığını savunan Prigojin, "Yollara anti tank mayını koymadık. Rus askeri tarafından koyulan mayınları temizledik" diyerek sivillere zarar verecek herhangi bir girişimde bulunmadıklarını aktardı.

TALEBİNİ YİNELEDİ

Prigojin ayrıca mesajında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile görüşme talebini de yineledi.

Kaynak: İHA
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Sergey Şoygu, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus Paralı Asker Grubu Wagner'in Lideri Evgeny Prigojin: 'Bir Kişiyi Bile Öldürmeden, Tek Kurşun Atmadan Rostov'u Aldık' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus Paralı Asker Grubu Wagner'in Lideri Evgeny Prigojin: 'Bir Kişiyi Bile Öldürmeden, Tek Kurşun Atmadan Rostov'u Aldık' - Son Dakika
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