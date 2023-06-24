Rus Paralı Asker Grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Rus Ordusu Yöneticilerine Karşı Savaş İçinde Olduklarını Duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Rus Paralı Asker Grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Rus Ordusu Yöneticilerine Karşı Savaş İçinde Olduklarını Duyurdu

24.06.2023 20:05

Rus paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'a suçlamalarda bulunarak, Rus ordusunun yöneticilerine karşı büyük bir savaşın içine girdiklerini duyurdu. Prigojin kesinlikle teslim olmayacaklarını ve ölmeye hazır olduklarını duyururken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski bir röportajı yeniden gündem oldu. Bahsi geçen röportajda gazeteci Putin'e 'Affetmek mümkün mü?' sorusunu yöneltiyor. Putin bu soruya 'Evet ama her şeyi değil' yanıtını veriyor. Röportajın devamında ise gazeteci 'Affedilmeyecek olan nedir?' diye sorunca Putin, bugün olacakları görmüş gibi 'İhanet' karşılığını veriyor.

Rus paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'a suçlamalarda bulunarak, Rus ordusunun yöneticilerine karşı büyük bir savaşın içine girdiklerini duyurdu. Prigojin kesinlikle teslim olmayacaklarını ve ölmeye hazır olduklarını duyururken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski bir röportajı yeniden gündem oldu.

"AFFETMEK MÜMKÜN MÜ?"

Bahsi geçen röportajda gazeteci Putin'e "Affetmek mümkün mü?" sorusunu yöneltiyor. Putin bu soruya "Evet ama her şeyi değil" yanıtını veriyor. Röportajın devamında ise gazeteci "Affedilmeyecek olan nedir?" diye sorunca Putin, bugün olacakları görmüş gibi "İhanet" karşılığını veriyor.

YORUMLAR
500

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus Paralı Asker Grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Rus Ordusu Yöneticilerine Karşı Savaş İçinde Olduklarını Duyurdu - Son Dakika


Son Dakika
20:52 Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan arasındaki aşk iddiaları Miami tatiliyle yeniden gündeme geldi
20:47 Aşka geldiler! Torreira ve Devrim Özkan Miami'de tatil yaparken görüntülendi
20:43 Son Dakika: Putin ile anlaşarak Rusya'daki isyanı sona erdiren Wagner lideri Prigojin'den ilk açıklama
20:39 Son Dakika: Putin ile anlaşarak Rusya'daki isyanı sona erdiren Wagner lideri Prigojin'den ilk açıklama
20:32 Son Dakika: Belarus lideri Lukaşenko: Prigojin ile Putin anlaştı, Wagner ilerleyişini durdurdu
20:28 Son Dakika: Belarus lideri Lukaşenko araya girdi, Wagner Rusya'da isyanı bitirdi
20:27 SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, Kılıçdaroğlu'na yeni tazminat davası açacağını söyledi
20:22 SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, Kılıçdaroğlu'na cevap verdi ve yeni tazminat davası açacaklarını söyledi
20:07 Rusya'da Wagner Grubu ile Moskova Arasında İsyan Krizi
20:06 Angel Di Maria, Benfica ile Anlaşma İmzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2023 21:14:34. #1.12#
SON DAKİKA: Rus Paralı Asker Grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Rus Ordusu Yöneticilerine Karşı Savaş İçinde Olduklarını Duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement