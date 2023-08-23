Paralı askeri grubu Wagner'den ilk açıklama: Kremlin ele geçirilecek - Son Dakika

Paralı askeri grubu Wagner'den ilk açıklama: Kremlin ele geçirilecek

Son Güncelleme: 23.08.2023 23:56

Rus paralı askeri grubu Wagner ile ilişkilendirilen Telegram kanalı 'Gri Bölge', Yevgeniy Prigojin'e ait olan özel uçağın Rus ordusuna ait hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu iddia ederek intikam çağrısı yaptı. Wagner'den yapılan açıklamada, intikam mesajı verilerek, 'Kremlin ele geçirilecek! Prigojin'in ölümü doğrulanırsa harekete geçeriz' ifadeleri kullanıldı.

Rus paralı askeri grubu Wagner ile ilişkilendirilen Telegram kanalı 'Gri Bölge', 62 yaşındaki Yevgeniy Prigojin'e ait olan özel uçağın, Rus ordusuna ait hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu iddia ederek intikam çağrısı yaptı.

KREMLİN'E AÇIK TEHDİT

Wagner'den yapılan açıklamada, intikam mesajı verilerek, "Kremlin ele geçirilecek! Prigojin'in ölümü doğrulanırsa harekete geçeriz" ifadeleri kullanıldı.

SAĞ KOLU DA ÖLDÜ

Öte yandan Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında ise Prigojin'in sağ kolu Dmitry Utkin'in de uçakta öldüğü bildirildi.

UÇAK KAZASINDAN ÖNCE HAVA KUVVETLERİ KOMUTAN GÖREVDEN ALINMIŞTI

Şüpheli uçak kazası, Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin'in görevden alınmasından saatler sonra meydana geldi. Öte yandan General Surovikin, Wagner lideri Prigojin ile olan iyi ilişkileri ile biliniyordu.

Wagner, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Paralı askeri grubu Wagner'den ilk açıklama: Kremlin ele geçirilecek - Son Dakika
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