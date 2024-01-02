 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rus savaş uçağı yanlışlıkla Rus köyünü vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Rus savaş uçağı yanlışlıkla Rus köyünü vurdu

Rusya'da bir savaş uçağı, acil durum nedeniyle taşıdığı patlayıcı yükünü Voronej bölgesindeki Petropavlovka köyüne bıraktı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, altı özel mülk hasar gördü. Rusya Savunma Bakanlığı, olayın ardından soruşturma başlattı ve hasarın değerlendirilmesi için bir komisyon olay yerine gönderildi. Olay, Rusya'nın Ukrayna şehirlerine yönelik füzeli saldırıları başlatmasının ardına denk geldi.

Rus savaş uçağı yanlışlıkla Rus köyünü vurdu
02.01.2024 - 15:46,  Güncelleme: 15:58
Abone Ol

Rusya'da meydana gelen olayda, bir Rus savaş uçağı, taşıdığı patlayıcı yükünü "acil durum" nedeniyle Voronej bölgesindeki Petropavlovka köyüne bıraktı. Olay, 2 Ocak sabah saatlerinde gerçekleşti ve Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, uçak köyün üzerinden geçerken acil bir durum nedeniyle havacılık mühimmatını boşalttı.

Olay sonrasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, altı özel mülk zarar gördü. Bakanlık, olayın ardından soruşturma başlatıldığını ve hasarın değerlendirilmesi için bir komisyonun olay yerine gönderildiğini açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, köydeki bazı binaların ciddi şekilde hasar gördüğünü ve patlamanın bir krater oluşturduğunu gösteriyor. Voronej bölge valisi Aleksander Gusev, Petropavlovka köyündeki bazı sakinlerin geçici barınaklara taşındığını ve hızlı bir şekilde tazminat ödemeleri ve yeni konutların inşası konusunda çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Bu olay, Rusya'nın Ukrayna şehirlerine yönelik füzeli saldırıları başlatmasının ardına denk geldi. Petropavlovka köyü, Rusya'nın Ukrayna sınırının yaklaşık 150 kilometre doğusunda yer alıyor.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR

Rusya, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus savaş uçağı yanlışlıkla Rus köyünü vurdu - Son Dakika


16:39
MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14
İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58
Milli Piyango İkramiyesi Kolombiya'ya Çıkmadı Milli Piyango İkramiyesi Kolombiya'ya Çıkmadı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16
Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti

Son Dakika
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14 İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58 Milli Piyango İkramiyesi Kolombiya'ya Çıkmadı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 17:11:42. #1.12#
SON DAKİKA: Rus savaş uçağı yanlışlıkla Rus köyünü vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement