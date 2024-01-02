Rus savaş uçağı yanlışlıkla Rus köyünü vurdu

Rusya'da meydana gelen olayda, bir Rus savaş uçağı, taşıdığı patlayıcı yükünü "acil durum" nedeniyle Voronej bölgesindeki Petropavlovka köyüne bıraktı. Olay, 2 Ocak sabah saatlerinde gerçekleşti ve Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, uçak köyün üzerinden geçerken acil bir durum nedeniyle havacılık mühimmatını boşalttı.

Olay sonrasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, altı özel mülk zarar gördü. Bakanlık, olayın ardından soruşturma başlatıldığını ve hasarın değerlendirilmesi için bir komisyonun olay yerine gönderildiğini açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, köydeki bazı binaların ciddi şekilde hasar gördüğünü ve patlamanın bir krater oluşturduğunu gösteriyor. Voronej bölge valisi Aleksander Gusev, Petropavlovka köyündeki bazı sakinlerin geçici barınaklara taşındığını ve hızlı bir şekilde tazminat ödemeleri ve yeni konutların inşası konusunda çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Bu olay, Rusya'nın Ukrayna şehirlerine yönelik füzeli saldırıları başlatmasının ardına denk geldi. Petropavlovka köyü, Rusya'nın Ukrayna sınırının yaklaşık 150 kilometre doğusunda yer alıyor.