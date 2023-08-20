Rus tankı mayına bastı, asker metrelerce havaya yükseldi! - Son Dakika

Rus tankı mayına bastı, asker metrelerce havaya yükseldi!

Rus tankı mayına bastı, asker metrelerce havaya yükseldi!
Son Güncelleme: 20.08.2023 21:30

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaştan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medyada yayılan bir videoda, mayına basan ve infilak eden bir Rus tankının içindeki askerin metrelerce havaya uçtuğu görüldü.

Rusya ve Ukrayna arasında 2022 şubatından bu yana süren savaş tüm hızıyla devam ederken cephe hattından yeni görüntüler geldi. Görüntülerde bir Rus tankının mayına bastığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Cephe hattından gelen ve İHA'dan çekildiği tahmin edilen görüntüde, arazide ilerleyen bir Rus tankının mayına bastığı görüldü.

PATLAMANIN ETKİSİYLE HAVAYA UÇTU

Mayına bastıktan sonra infilak eden tankta bulunan mürettebattan bir asker ise, patlamanın etkisiyle metrelerce havaya yükselerek araziye çakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Patlama anı ve askerin metrelerce havaya uçması ise İHA kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus tankı mayına bastı, asker metrelerce havaya yükseldi! - Son Dakika
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