Sirkte korkunç kaza! Rus trapez sanatçısı 5 metre yükseklikten yere çakıldı - Son Dakika
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Sirkte korkunç kaza! Rus trapez sanatçısı 5 metre yükseklikten yere çakıldı

20.09.2022 11:30

Rus trapez sanatçısı Tatyana Zolotukhina, eşi ve yardımcı sanatçı Sergey ile birlikte bir sirkte gerçekleştirdiği performans esnasında yaklaşık 5 metre yükseklikten yere düştü. Feci kazada bileği kırılan Tatyana'nın bilincinin ve genel sağlığının yerinde olduğu, bileği iyileştikten sonra gösterilerine döneceği belirtildi.

Trapez sanatçısı Tatyana Zolotukhina, riskli bir rutini denerken sirk çemberine çarptı. Tatyana gösteri sırasında Sergey'in elini yakalayamazken onları seyreden ebeveynleri, çocukları ve diğer seyirciler ise dehşete kapıldı.

EŞİ O ANLARI TÜYLER ÜRPERTİCİ BİR SESSİZLİK İÇİNDE İZLEDİ

Kocası yardımına koşup onu hastaneye götürmeden önce Tatyana'nın yere düşmesini tüyler ürpertici bir sessizlik izledi. Sergey yaralı karısını alandan taşırken Tatyana'nın bilincinin açık olduğu görüldü. Bunun üzerine rahat bir nefes alan seyirciler de çifti alkışlayarak uğurladı. Düştükten kısa bir süre sonra MRI taramasından geçirilen Tatyana'nın bileğinin kırıldığı anlaşıldı.

İYİLEŞTİKTEN SONRA GÖSTERİLERİNE DÖNECEK

Tatyana'ya göre evli çift, "Alev" isimli trapez gösterilerini güvenlik ağı olmadan iki yıl prova yaparak gerçekleştirdi. Ölüme meydan okuyan gösterinin provaları sırasında "sahne arkasında yara izleri, morluklar, korku ve çok daha fazlasını" yaşadığını da sosyal medyaya taşıdı.

Moskova Devlet Sirki'nin genel müdürü Edgard Zapashny, Tatyana'nın "karmaşık ve tehlikeli bir numara yaparken beş metre yükseklikten düştüğünü" doğruladı. Tatyana'nın bilincinin ve genel sağlığının yerinde olduğu, bileği iyileştikten sonra gösterilerine döneceği açıklandı.

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