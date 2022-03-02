Rus-Ukrayna savaşının 7. günü: Rus hava birlikleri Harkov'a indi - Son Dakika
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Rus-Ukrayna savaşının 7. günü: Rus hava birlikleri Harkov'a indi

02.03.2022 08:05
Rus-Ukrayna savaşının 7. günü: Rus hava birlikleri Harkov'a indi

Rusya'nın Ukrayna işgalinde 7. güne girildi. Gece boyu başkent Kiev'de patlama sesleri duyulurken, Rus hava birliklerinin Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkov'a indiği iddia edildi.

Rusya'nın Ukrayna'daki harekatı yedinci gününe girerken, dünya bu sabaha, Rus askerlerinin ülkenin doğusundaki Harkov kentine havadan indirme yaptığı haberiyle uyandı.

Ukrayna ordusu, Rus hava indirme birliklerinin yerel saatle 03.00 civarında Harkov'a indiğini duyurdu. Rus askerleriyle Ukrayna ordusu arasında çetin çatışmalar yaşandığı belirtiliyor. Ukrayna Devlet Özel İletişim Ajansı, Rusya'nın askeri bir hastaneye saldırdığını da savundu.

Büyük ölçüde Rusça konuşulan ve 1.5 milyonluk nüfusuyla Ukrayna'nın ikinci büyük kenti olan Harkov, Ukrayna'nın kuzeybatısında bulunuyor. Harkov birkaç gündür kuşatma altındaydı. Rusya dün, Harkov'un merkezindeki Özgürlük Meydanı'nda bulunan bölge yönetim binasını vurmuştu.

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