Rus-Ukrayna savaşının 7. günü: Rus hava birlikleri Harkov'a indi - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'daki harekatı yedinci gününe girerken, dünya bu sabaha, Rus askerlerinin ülkenin doğusundaki Harkov kentine havadan indirme yaptığı haberiyle uyandı.

Ukrayna ordusu, Rus hava indirme birliklerinin yerel saatle 03.00 civarında Harkov'a indiğini duyurdu. Rus askerleriyle Ukrayna ordusu arasında çetin çatışmalar yaşandığı belirtiliyor. Ukrayna Devlet Özel İletişim Ajansı, Rusya'nın askeri bir hastaneye saldırdığını da savundu.

Büyük ölçüde Rusça konuşulan ve 1.5 milyonluk nüfusuyla Ukrayna'nın ikinci büyük kenti olan Harkov, Ukrayna'nın kuzeybatısında bulunuyor. Harkov birkaç gündür kuşatma altındaydı. Rusya dün, Harkov'un merkezindeki Özgürlük Meydanı'nda bulunan bölge yönetim binasını vurmuştu.