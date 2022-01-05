Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu

Rusya'nın Surgut şehrinde 15 yaşındaki bir kız, evine gitmek için yaşadığı apartmanın asansörüne bindi. O sırada asansörde bulunan 27 yaşındaki bir genç önce kızla konuştu sonra onu öpmeye başladı.
Kızın karşı koymasına rağmen adam taciz etmeyi sürdürdü. Asansör durunca genç kız adamı iterek asansörden çıkmayı başardı. Kızın çığlıklarını duyana babası asansördeki saldırganı dışarı çıkarıp yumruklamaya başladı.
Babanın elinden kurtulan saldırgan kaçmayı başardı. Asansör ve apartman güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırganı kısa sürede yakaladı. Tutuklanan saldırgan yargılanacak.
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