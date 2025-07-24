Rusya\'da 46 kişiyi taşıyan uçakla irtibat kesildi

Rusya'nın Amur bölgesinde An-24 tipi yolcu uçağıyla irtibat kesildi.

Edinilen bilgilere göre, An-24 tipi uçakla Amur bölgesinde telsiz teması tamamen kesildi. Uçakta 43 yolcu ve 6 mürettebat bulunduğu ifade edilirken arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Olası bir acil iniş ya da kaza ihtimali değerlendiriliyor.

YOLCULARDAN İKİSİ ÇOCUK

Bölge Valisi Vasili Orlov, ilk belirlemelere göre uçakta 5'i çocuk 43 yolcu ve 6 mürettebat bulunduğunu söyledi.

İNİŞE GEÇTİĞİ SIRADA İRTİBAT KESİLDİ

İrtibat kesilen uçakla ilgili ilk yapılan açıklamada "Angara Havayolları'na ait bir An-24 uçağı, Tynda Havalimanı'na birkaç kilometre mesafede kule kontrol noktasıyla bağlantı kurmayı başaramadı." denildi.

ANTONOV AN-24

İlk uçuşunu 1960 yılında yapan ve 1963 yılında hizmete giren Rusya yapımı, iki turboprop motorlu AN-24'ler kabin tazyikli her havada görev yapabilecek teçhizatla donatılmış, gövdesi metalden yapılmış ve 52 koltuk kapasiteli bir yolcu/yük ulaştırma uçağıdır.

Uçağın imalatı Sovyetler Birliği'nde (SSCB) 1977 senesinde durdurulmuş olmasına rağmen Çin'de Y-7 olarak üretime devam ediliyor. Otopilot-Radar-DME-MARKER-ADF-Radyao Altımetresi gibi seyrüsefer cihazları ile VHF muhabere sistemine ve uçuş rota kaydedicisine sahip uçaklar her türlü hava şartında uçabiliyor.