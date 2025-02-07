Rusya\'da Karda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

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RUSYA Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), karda mahsur kalan bir kişiyi kurtardığı görüntüleri paylaştı. Mahsur kalan kişin donmamak için karda bir çukur kazarak geceyi orada geçirdiği ifade edildi.

EMERCOM'dan yapılan açıklamada,"Kar arabası sürücüsü Ostrovnaya Nehri'nden 3 kilometre uzakta bulundu. Kar arabası sıkışmıştı. Mahsur kalan adam donmamak için karda bir çukur kazdı ve geceyi orada geçirdi. Kurtarma ekipleri adamı başlangıçta gitmeyi planladığı yere kadar eşlik ettiler" denildi.