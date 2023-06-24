"İç savaş başladı" diyen Wagner, Rus ordusuna ait 3 hava aracını düşürdü - Son Dakika
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"İç savaş başladı" diyen Wagner, Rus ordusuna ait 3 hava aracını düşürdü

24.06.2023 13:32

Rusya'da Putin yönetimine karşı isyan başlatan paralı ordu Wagner, Rostov kentinden sonra Moskova'ya ilerlemeye başladı. Voronej'de çatışmalar başlarken Wagner lideri Prigojin "İç savaş resmen başladı" ifadelerini kullandı. Rus hava kuvvetlerinin saldırılarına karşın Wagner güçleri, Rusya'ya ait 1 uçak ile 2 helikopteri düşürdü.

Rusya'nın paralı ordusu Wagner'in kurucusu Prigojin, devletin kendi güçlerine saldırdığını öne sürerek isyan başlattı. Putin "Vatan hainleri hesap verecek, bu bir darbedir" derken; Wagner lideri ise "Teslim olmaya niyetimiz yok. İç savaş resmen başladı" diyerek rest çekti. Rostov kentini ele geçiren Wagner güçleri, Voronej'de çatışmaların yaşandığını ve Rusya'ya ait 1 uçak ile 2 helikopteri düşürdüklerini belirtti.

"PUTİN TAMAMEN YANILIYOR"

Rus Hava Kuvvetleri, Voronej'den Moskova'ya doğru ilerleyen Wagner Grubu askeri konvoyunu vurmaya başladı. Moskova'yı ele geçirmek hedefiyle Voronej üzerinden kuzeye doğru ilerleyen Wagner askerleri, karşı saldırıya geçti. Bölgede çatışmalar yaşanırken Wagner lideri Prigojin, Hiçbir Wagner savaşçısı kendisini suçlu görerek devlet başkanı veya FSB'nin talebiyle teslim olmak niyetinde değil. Vatana ihanet hususunda Devlet Başkanı (Putin) tamamen yanılıyor. Biz vatanseveriz. Savaştık ve savaşıyoruz. İç savaş resmen başladı" dedi.

HELİKOPTERİN DÜŞME ANI KAMERADA

Voronej Valisi ise "Bölgede askeri operasyonlar başladı" diyerek çatışma haberlerini doğruladı. Öte yandan Wagner güçleri tarafından Rus ordusuna ait düşürülen helikopterin görüntüsü de paylaşıldı.

Moskova yolunda sıcak çatışma! Wagner güçleri, Rus ordusuna ait 1 uçak ve 2 helikopter düşürdü
YORUMLAR (3)
  • Serkan Basar: Salak adam sen koskoca rusyaya kafa tutbilirmisin son günlerinin tadını çıkar :) Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
  • Murat Sarıal: putine karşı svaşacak eleştirecek bir babayigit çıktı. Cevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır
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