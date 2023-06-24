"İç savaş başladı" diyen Wagner, Rus ordusuna ait 3 hava aracını düşürdü

Rusya'nın paralı ordusu Wagner'in kurucusu Prigojin, devletin kendi güçlerine saldırdığını öne sürerek isyan başlattı. Putin "Vatan hainleri hesap verecek, bu bir darbedir" derken; Wagner lideri ise "Teslim olmaya niyetimiz yok. İç savaş resmen başladı" diyerek rest çekti. Rostov kentini ele geçiren Wagner güçleri, Voronej'de çatışmaların yaşandığını ve Rusya'ya ait 1 uçak ile 2 helikopteri düşürdüklerini belirtti.

"PUTİN TAMAMEN YANILIYOR"

Rus Hava Kuvvetleri, Voronej'den Moskova'ya doğru ilerleyen Wagner Grubu askeri konvoyunu vurmaya başladı. Moskova'yı ele geçirmek hedefiyle Voronej üzerinden kuzeye doğru ilerleyen Wagner askerleri, karşı saldırıya geçti. Bölgede çatışmalar yaşanırken Wagner lideri Prigojin, Hiçbir Wagner savaşçısı kendisini suçlu görerek devlet başkanı veya FSB'nin talebiyle teslim olmak niyetinde değil. Vatana ihanet hususunda Devlet Başkanı (Putin) tamamen yanılıyor. Biz vatanseveriz. Savaştık ve savaşıyoruz. İç savaş resmen başladı" dedi.

HELİKOPTERİN DÜŞME ANI KAMERADA

Voronej Valisi ise "Bölgede askeri operasyonlar başladı" diyerek çatışma haberlerini doğruladı. Öte yandan Wagner güçleri tarafından Rus ordusuna ait düşürülen helikopterin görüntüsü de paylaşıldı.