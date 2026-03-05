Rusya\'dan ABD ve İsrail\'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'i İran'a yönelik saldırılarıyla Arap ülkelerini savaşa sürüklemeye çalışmakla suçladı. Moskova, bölgede gerilimin azalacağına dair herhangi bir işaret bulunmadığını da vurguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin İran'ı bazı Arap ülkelerindeki hedeflere misilleme saldırıları düzenlemeye kışkırttığı öne sürüldü. Açıklamada, bu durumun hem can kaybına hem de ciddi maddi zararlara yol açtığı ifade edilerek Rusya'nın gelişmelerden derin üzüntü duyduğu belirtildi.

"KASITLI OLARAK KIŞKIRTTILAR"

Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "İran'ı kasıtlı olarak bazı Arap ülkelerindeki hedeflere misilleme saldırıları düzenlemeye kışkırttılar. Bu da insan ve maddi kayıplara yol açtı ve Rus tarafı bundan derin üzüntü duyuyor" ifadeleri yer aldı.

Moskova ayrıca ABD ve İsrail'in bölgedeki gerilimi artırarak Arap ülkelerini başkalarının çıkarları doğrultusunda bir savaşa sürüklemeye çalıştığını savundu. Açıklamada, "Böylece Arapları başkalarının çıkarları için bir savaşa sürüklemeye çalışıyorlar" denildi.

"GERİLİMİN DÜŞECEĞİNE DAİR BİR İŞARET YOK"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da istikrarın sağlanmasının tek yolunun İran'a yönelik saldırıların durdurulması olduğunu belirtti. Ancak mevcut durumda bu yönde bir gelişme yaşanacağına dair herhangi bir işaret görülmediği de ifade edildi.

Moskova yönetimi, bölgede yaşanan askeri tırmanışın daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşme riski taşıdığına dikkat çekerek taraflara gerilimi düşürme çağrısı yaptı.