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Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan "Durumu yakından takip ediyoruz" çıkışı geldi - Son Dakika

Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan "Durumu yakından takip ediyoruz" çıkışı geldi

03.11.2021 11:12

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim fiziki bir çatışmaya dönüşmek üzere. Rusya'nın Yelnya kasabası yakınlarına askeri yığınak yapıldığına ilişkin uydu görüntüleri dünya gündemine bomba gibi düşerken, Pentagon sözcüsü John Kirby Washington'un durumu yakından izlediğini belirtti.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas gerilimi katlanarak büyüyor. İki ülke arasında yaşanan "soğuk savaş" yerini neredeyse fiziki çatışmaya ulaşmak üzere. Bunun son örneği iki ülke arasındaki sınır bölgesinde yaşandı. Rusya'nın Ukrayna ve Belarus sınırı yakınlarında askeri hareketlilik yaşandığı iddia edildi.

Rusya'dan Ukrayna sınırına askeri yığınak! Pentagon'dan 'Durumu yakından takip ediyoruz' çıkışı geldi

SINIR BÖLGESİNDE BÜYÜK HAZIRLIK

Bölgeden gelen uydu görüntülerine göre, Ukrayna ve Belarus sınırına yakın olan Rusya'nın Yelnya kasabası yakınlarında tankların, zırhlı birliklerin ve topçuların yanı sıra kara birliklerinin konuşlandırıldığı görülüyor.

Rusya'dan Ukrayna sınırına askeri yığınak! Pentagon'dan 'Durumu yakından takip ediyoruz' çıkışı geldi

KREMLIN'DEN YALANLAMA

Rusya'nın Belarus ile sınırında yer alan Smolenskaya bölgesindeki Elnya şehrinden olduğunu söylediği uydu görüntülerine atıfla, Rus güçlerinin Ukrayna sınırına yığıldığını yazan Amerikan siyaset dergisi Politico'nun söz konusu haberi, Kremlin Sözcüsü Peskov'a soruldu. Peskov'dan, Washington Post'un da yakın geçmişte aynı iddiayı gündeme getirmiş olmasını değerlendirmesi istendi.

Rusya'dan Ukrayna sınırına askeri yığınak! Pentagon'dan 'Durumu yakından takip ediyoruz' çıkışı geldi

PENTAGON: YAKINDAN İZLİYORUZ

Pentagon sözcüsü John Kirby gazetecilere verdiği demeçte, Washington'un durumu yakından izlediğinin altını çizdi. ABD'li yetkililer Washington Post'a bölgedeki gelişmelerden dolayı endişe duyduklarını belirtti.

Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan Durumu yakından takip ediyoruz çıkışı geldi

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Son Dakika Dünya Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan 'Durumu yakından takip ediyoruz' çıkışı geldi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan "Durumu yakından takip ediyoruz" çıkışı geldi - Son Dakika
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