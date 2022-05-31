Rusya'dan Azovstal'la ilgili dehşete düşüren açıklama! 4 mayının üstünde 152 Ukraynalının cesedi bulundu - Son Dakika
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Rusya'dan Azovstal'la ilgili dehşete düşüren açıklama! 4 mayının üstünde 152 Ukraynalının cesedi bulundu

31.05.2022 17:17

Rusya Savunma Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Mariupol'deki Azovstal fabrikasında Ukraynalı askerlerin teslim olmasından sonra tesise giren Rus ordusunun sığınağa yerleştirilmiş bir aracın içerisinde 152 Ukraynalı askerin cansız bedenini bulduğunu açıkladı. Cesetlerin altında 4 mayının bulunduğunu belirten Konaşenkov, bu durumu "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Rusya Savunma Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Sözcü Konaşenkov, Mariupol kentinde Ukraynalı askerlerin teslim olduğu Azovstal çelik fabrikasının sığınağında yapılan incelemelerde izotermal bir araç bulunduğunu ifade etti.

"152 CESET SAKLANMIŞ"

Konaşenkov, "Soğutma sistemi bozuk olan araçta 152 Ukraynalı askerin cesedi saklanmış" ifadelerini kullandı. Azov taburu komutanlarının teslim olmadan önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye, ailelerinin defnedebilmesi için cesetlerin alınması konusunda başvurduğunu hatırlatan Konaşenkov, "Kiev yönetiminden Azovstal fabrikasındaki cesetlerin alınması için herhangi bir talep olmadı" şeklinde konuştu.

4 MAYIN BULUNMUŞ

Konaşenkov ayrıca araçta yapılan incelemelerde ölen Ukraynalı askerlerin cesetlerinin altında 4 mayın bulunduğunu, toplam patlayıcı miktarının araçtaki diğer tüm cesetleri yok etmek için yeterli olduğunu vurguladı.

"PROVOKASYON" OLARAK NİTELENDİRDİLER

Konaşenkov, "Yakalanan Azov taburundaki askerlerin sorgularına dayanarak mayınların doğrudan Kiev'den gelen emirlerle yerleştirildiği tespit edildi. Provokasyonun amacı Rusya'yı, Kiev rejiminin ve Zelenski'nin siyasi itibarını korumak için cesetleri kasten yok etmek ve akrabalarına teslim edilmek üzere alınmasını engellemekle suçlamaktır" ifadelerini kullandı. Konaşenkov Rusya'nın ilerleyen günlerde Azovstal fabrikasında bulunan Ukraynalı askerlerin cansız bedenlerini, Ukraynalı yetkililere teslim etmeye planladığını kaydetti.

SON DURUMU PAYLAŞTILAR

Rus ordusunun Ukrayna'daki operasyonlarına devam ettiğini söyleyen Konaşenkov, "Gün boyunca havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzeler, 4 kontrol noktası ile Ukrayna askeri ve teçhizatının bulunduğu 13 bölgeyi vurdu. Saldırılar 290'dan fazla Ukraynalı askerin, 23 silah ve askeri teçhizatın etkisin hale getirilmesiyle sonuçlandı. Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait 1 adet Su-25 uçağı Mikolayiv bölgesine bağlı Kobzatsy yakınlarında düşürüldü" bilgisini paylaştı.

Konaşenkov, "Rus hava savunma sistemleri, 1'i Yılan Adası yakınlarında olmak üzere 6 insansız hava aracını imha etti" dedi. Ukrayna'nın 24 Şubat'tan bu yana verdiği kayıplara değinen Konaşenkov, "Toplamda 184 Ukrayna uçağı ve 128 helikopteri, bin 70 insansız hava aracı, 325 hava savunma sistemi, 3 bin 342 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 454 çok namlulu roketatar, bin 738 obüs ve havan topu ile 3 bin 311 adet özel askeri araç imha edildi" dedi.

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Kaynak: İHA

Mariupol, Ukrayna, Rusya, Rus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'dan Azovstal'la ilgili dehşete düşüren açıklama! 4 mayının üstünde 152 Ukraynalının cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'dan Azovstal'la ilgili dehşete düşüren açıklama! 4 mayının üstünde 152 Ukraynalının cesedi bulundu - Son Dakika
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