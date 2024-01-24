Rusya cephesinden bomba iddia: Esirleri taşıyan uçağı Ukrayna vurdu

Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 74 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası gözlerin çevrildiği Putin yönetimi düşen uçaktan Ukrayna tarafını sorumlu tuttu.

74 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Rusya'da düşen İl-76 uçağında, değişime götürülen 65 Ukraynalı askeri esirin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişi yaşamını yitirdi. Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, "Uçakta bulunanların tamamı hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

RUSYA: DÜŞEN UÇAĞI UKRAYNA ROKETLE VURDU

Dünya bu habere kilitlenirken Rusya Savunma Bakanlığı, 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulduğunu duyurdu.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov da kazanın ardından yaptığı açıklamada, uçağın Ukrayna tarafından fırlatılan füzelerle düşürülmüş olabileceğini öne sürmüştü.