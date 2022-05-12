Rusya'dan çekilme kararı alan ve 50 milyon dolar zarar eden fast food devi McDonalds, Rusya'ya geri dönmek istediğini açıkladı. McDonalds'ın franchise yöntemiyle Rusya'ya geri dönmeyi planladığı iddia edildi.
Rus İzvestiya gazetesinin haberine göre Rusya'daki yaptırımlarını kurtarmak isteyen McDonald's'ın, farklı bir marka adı altında ülkede faaliyet gösterme seçeneğini değerlendirdiğini, ancak henüz konuyla ilgili nihai kararın alınmadığını yazdı.
McDonalds'ın Rusya'da çalışmadığı her ay 50 milyon dolar kayba uğradığı bildirilmişti.
McDonald's, 14 Mart'ta Rusya'da faaliyetlerini durdurmuştu. Şirketin ülkedeki yaklaşık 62 bin çalışanı maaşlarının üçte ikisini almaya devam ediyor.
Son Dakika › Dünya › Rusya'dan çekilen McDonalds'ın farklı bir isim kullanarak geri döneceği öne sürüldü! - Son Dakika