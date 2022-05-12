Rusya'dan çekilen McDonalds'ın farklı bir isim kullanarak geri döneceği öne sürüldü! - Son Dakika

Rusya'dan çekilme kararı alan ve 50 milyon dolar zarar eden fast food devi McDonalds, Rusya'ya geri dönmek istediğini açıkladı. McDonalds'ın franchise yöntemiyle Rusya'ya geri dönmeyi planladığı iddia edildi.

Rus İzvestiya gazetesinin haberine göre Rusya'daki yaptırımlarını kurtarmak isteyen McDonald's'ın, farklı bir marka adı altında ülkede faaliyet gösterme seçeneğini değerlendirdiğini, ancak henüz konuyla ilgili nihai kararın alınmadığını yazdı.

HER AY 50 MİLYON DOLAR ZARAR

McDonalds'ın Rusya'da çalışmadığı her ay 50 milyon dolar kayba uğradığı bildirilmişti.

ÇALIŞANLAR MAAŞLARINI ALMAYA DEVAM EDİYOR

McDonald's, 14 Mart'ta Rusya'da faaliyetlerini durdurmuştu. Şirketin ülkedeki yaklaşık 62 bin çalışanı maaşlarının üçte ikisini almaya devam ediyor.