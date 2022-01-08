Rusya'dan gövde gösterisi! Kazakistan'a gönderilen askerlerin görüntülerini tüm dünyayla paylaştılar

Kazakistan'da LPG'ye yapılan zamlar nedeniyle başlatılan protestolar ülkenin tamamına yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Hükümet istifa ederken yüzler insan gözaltına alındı, olaylar ise hiç dinmeden devam etti.

RUSYA ÖNCÜLÜĞÜNDE ASKER GÖNDERDİLER

Göstericiler için uyarı yapılmadan vur emri veren Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise KGAÖ üyeleri olan ülkelerden destek talep etti. Başta Rusya olmak üzere Ermenistan, Kırgızistan olmak üzere üye ülkelerden Kazakistan'a asker gönderildi.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTILAR

Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece ve bugün devam eden KGAÖ barışı koruma kuvvetlerinin Kazakistan'a nakliyesinden görüntüler paylaştı. Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında "Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Il-76 askeri nakliye uçağı, Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri'nin KGAÖ barışı koruma kuvvetlerinin askeri teçhizatlı birliğini Kazakistan Cumhuriyeti Almatı havaalanına teslim etti" ifadelerini kullandı.

KGAÖ barışı koruma kuvvetlerindeki Rus birliğinin nakliyesi, Kazakistan Almatı ve Zhitygen havalimanlarına Moskova, İvanovo ve Ulyanovsk bölgelerindeki havalimanlarından askeri nakliye uçaklarıyla devam ettiğini belirten Savunma Bakanlığı, birliklerin nakliye görüntülerini paylaştı.

İşte o anlardan kareler: