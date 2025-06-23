Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok - Son Dakika
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Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok

Rusya: İran\'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
23.06.2025 22:31
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ülkesinin İran'a nükleer silah tedarik etmeyi düşünmediğini ve 'Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na taraf olduklarını açıkladı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ülkesinin, 'Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na taraf olduğunu ve bu nedenle İran'a nükleer silah tedarik etme niyetinin olmadığını belirtti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün kendisine yönelik yaptığı açıklamaya karşılık verdi.

"İRAN'A NÜKLEER SİLAH TEDARİK ETMEYECEĞİZ"

İsrail'in 'Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na taraf olmadığını vurgulayan Medvedev, "Rusya'nın İran'a nükleer silah tedarik etme niyeti yok çünkü Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na tarafız" dedi.

Medvedev, Rusya'da devlet başkanlığı yaptığı dönemde Rus nükleer gücünden sorumlu olduğunu ve İran'a nükleer silah tedarik etmenin nelere yol açabileceğinin farkında olduklarını bildirdi.

"SIRADA NE VAR?"

Kendisinin 'bir ABD başkanı' ile 'Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nı (Yeni START) imzaladığını hatırlatan Medvedev, söz konusu anlaşmanın hala yürürlükte olduğunu ifade etti.

Hangi ülkenin daha fazla nükleer silaha sahip olduğu tartışmasına da girilmemesi gerektiğini belirten Medvedev, "Soru şu, sırada ne var?" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Rusya, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Halis demir:
    rusyanın kendi savsşı var bir eli bağlı 3 0 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    demek ki önceden verdi, şimdi yerini yapıyor.. 2 0 Yanıtla
  • mu201284:
    yardımlarıızı eksik eylemeyin inşallah 1 0 Yanıtla
  • Ebuturap:
    bikaç gün önce irana nükleer başlık tedarik edecek ülke var demişti bizim reis gibi buda çark etti 0 0 Yanıtla
  • Khamet:
    Rus ayısına hüven bu kadar olur deseydin baştan iran benim müttefik im ona saldıran bana saldırmış sayılır ve nükler savaş cıkar diye o zaman ne abd ne de israil vurabilirdi İrana dünyanın parasını al iran dan nükler teknoloji yi veriyorum diye sonra da yok ettir 0 0 Yanıtla
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