Rusya: İran\'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ülkesinin, 'Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na taraf olduğunu ve bu nedenle İran'a nükleer silah tedarik etme niyetinin olmadığını belirtti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün kendisine yönelik yaptığı açıklamaya karşılık verdi.

"İRAN'A NÜKLEER SİLAH TEDARİK ETMEYECEĞİZ"

İsrail'in 'Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na taraf olmadığını vurgulayan Medvedev, "Rusya'nın İran'a nükleer silah tedarik etme niyeti yok çünkü Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na tarafız" dedi.

Medvedev, Rusya'da devlet başkanlığı yaptığı dönemde Rus nükleer gücünden sorumlu olduğunu ve İran'a nükleer silah tedarik etmenin nelere yol açabileceğinin farkında olduklarını bildirdi.

"SIRADA NE VAR?"

Kendisinin 'bir ABD başkanı' ile 'Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nı (Yeni START) imzaladığını hatırlatan Medvedev, söz konusu anlaşmanın hala yürürlükte olduğunu ifade etti.

Hangi ülkenin daha fazla nükleer silaha sahip olduğu tartışmasına da girilmemesi gerektiğini belirten Medvedev, "Soru şu, sırada ne var?" açıklamasında bulundu.