Rusya'dan Lübnan'daki Saldırıya Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Rusya'dan Lübnan'daki Saldırıya Kınama

Rusya\'dan Lübnan\'daki Saldırıya Kınama

Maria Zakharova, Lübnan'daki patlamaları kınayarak kapsamlı bir soruşturma talep etti.

20.09.2024 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova Lübnan'da çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlatılarak 3 binden fazla kişinin yaralanmasına sebep olduğu saldırılar hakkında, "Uluslararası hukuka ciddi bir meydan okuma teşkil eden bu benzeri görülmemiş saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova bugün yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki mevcut durumu ele aldı. Zakharova açıklamasında, "17 Eylül'de Lübnan Cumhuriyeti'nin çeşitli yerlerinde kablosuz telekomünikasyon cihazlarında (çağrı cihazları) bir dizi patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2'si çocuk en az 11 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 400'ü ağır olmak üzere 3 binden fazla kişi yaralandı. Lübnanlı yetkililer, İsrail'i büyük çaplı bir saldırı düzenlemekle suçlayarak BM Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunacaklarını duyurdu. Lübnan Hizbullahı da İsrail'i suç niteliğindeki saldırının sorumlusu olarak adlandırdı, en az dokuz savaşçısının ölümünü kabul etti ve intikam sözü verdi. Bunu, Lübnan'a karşı binlerce masum insanı etkileyen bir başka hibrit savaş eylemi olarak görüyoruz. Bu yüksek teknolojili saldırının arkasındakilerin kasıtlı olarak Orta Doğu'da gerilimi tırmandırmaya ve büyük bir savaşı kışkırtmaya çalıştıklarına inanıyoruz. Dost Lübnan'a ve vatandaşlarına konvansiyonel olmayan silahlar kullanılarak yapılan, egemenliğinin ağır bir ihlali ve aynı zamanda uluslararası hukuka ciddi bir meydan okuma teşkil eden bu benzeri görülmemiş saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kurbanların ailelerine en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.

"KAPSAMLI BİR SORUŞTURMA YAPILMALI"

Patlama olaylarıyla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma çağrısında bulunan Zakharova, "Lübnan-İsrail sınır bölgesindeki gerilimin arttığı bir dönemde, bu tür sorumsuz eylemler, yeni bir gerilim dalgasına yol açabileceğinden son derece tehlikeli sonuçlar doğuruyor. Bu suçla ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılması gerekiyor. Sorumluların hepsi hesap vermeli. Batılı ülkelerin Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki patlamalar konusunda yapmaya çalıştığı gibi, bu yeni terör eyleminin halı altına süpürülmemesi büyük önem taşıyor. İlgili tüm tarafları itidalli davranmaya ve Orta Doğu'daki askeri ve siyasi durumu daha da istikrarsızlaştırmayı tehdit eden adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Rusya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'dan Lübnan'daki Saldırıya Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:26 Canlı yayında şoke eden itiraf 1 yıldır görüştüğü sevgilisi erkek çıktı Canlı yayında şoke eden itiraf! 1 yıldır görüştüğü sevgilisi erkek çıktı
15:08 Masaj detayı çok konuşulur Seçil Erzan, Fatih Terim’den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
15:00 Savaşın ayak sesleri Hizbullah’ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut’u vurmaya başladı Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
09:49 Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ’’Sevdiklerinize veda edin’’ mesajı yolladı Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ''Sevdiklerinize veda edin'' mesajı yolladı
09:36 Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı
09:32 Hollanda Prensesi Amalia’nın büyük değişimi ağızları açık bıraktı Hollanda Prensesi Amalia'nın büyük değişimi ağızları açık bıraktı
09:29 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu
09:28 ABD’deki tema parkta başörtüsü nedeniyle Müslüman kadın hız treninden indirildi ABD'deki tema parkta başörtüsü nedeniyle Müslüman kadın hız treninden indirildi
09:15 Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
07:52 6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi 6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 19:50:23. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'dan Lübnan'daki Saldırıya Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement