Putin\'i küplere bindiren "kurbağa zehri" iddiası! Jet açıklama geldi

15.02.2026 12:30
İngiltere, İsveç, Almanya, Fransa ve Hollanda, Şubat 2024'te cezaevinde ölü bulunan Rus muhalefet lideri Alexei Navalny'nin kurbağa zehriyle öldürüldüğünü iddia etti. Söz konusu iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova "Tüm açıklama ve tartışmalar Batı'nın kendi hayati sorunlarından dikkati dağıtmayı amaçlayan uydurmalardır" açıklamasında bulundu.

İngiltere ve 4 diğer Avrupa ülkesi, Rusya hükümetini Şubat 2024 tarihinde Rusya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalefet lideri Alexei Navalny'i Güney Amerika'da bulunan zehirli ok kurbağalarından elde edilen bir toksin kullanarak öldürmekle suçladı.

KREMLİN'DEN İDDİALARA YANIT GELDİ

Bazı basın yayın organlarında da yer alan iddia büyük ses getirirken, Kremlin'den haberlere ilişkin ilk açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Şubat 2024'te cezaevinde ölen Alexei Navalny hakkında Batı ülkelerinin yaptığı ortak açıklamaya tepki göstererek, "Tüm açıklama ve tartışmalar Batı'nın kendi hayati sorunlarından dikkati dağıtmayı amaçlayan uydurmalardır.

Alexei Navalny'nin test sonuçlarını resmi olarak vermeleri istendiğinde de Sergey Skripal hakkında sansasyonel hikayeler uydurdular. Skripal ve kızının nerede olduğu sorulduğunda da" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

