Rusya'dan Terör Örgütlerine Kısıtlama Düzenlemesi - Son Dakika
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Dünya

Rusya'dan Terör Örgütlerine Kısıtlama Düzenlemesi

Rusya parlamentosu, terör örgütü tanımlamalarının mahkemece askıya alınabileceği yasayı onayladı.

17.12.2024 18:24
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(ANKARA) - Rusya parlamentosu, Moskova'nın terör örgütü olarak tanımladığı gruplara yönelik kısıtlamaların askıya alınmasını sağlayacak bir düzenlemeyi yasalaştırdı. Yasaya göre, terör örgütü tanımlaması mahkeme tarafından geçici olarak askıya alınabilecek.

Rusya Federal Meclisi, Moskova'nın terör örgütü olarak tanımladığı gruplara yönelik yasakların askıya alınmasını sağlayan bir yasayı onayladı.  Yasaya göre, terör örgütü tanımlaması mahkeme tarafından geçici olarak askıya alınabilecek. Yeni yasanın Afganistan'daki Taliban ve Suriye'deki Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) yöneticileriyle ilişkilerin normalleşmesinin önünü açması bekleniyor.

ABD öncülüğündeki güçlerin 20 yıllık savaşın ardından Ağustos 2021'de Afganistan'dan çekilmesinden sonra iktidarı ele geçiren Taliban hükümetini henüz hiçbir ülke resmen tanımıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, temmuz ayında, Taliban'ın artık terörle mücadelede Moskova'nın bir müttefiki olduğunu ifade etmişti.

Rusya'nın Müslüman bölgesi Çeçenistan'ın lideri Ramazan Kadirov, bu hafta Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı deviren terör örgütü HTŞ'nin Rusya'nın yasaklı terör örgütleri listesinden çıkarılması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Rusya'dan Terör Örgütlerine Kısıtlama Düzenlemesi - Son Dakika

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