Rusya\'dan Tunus\'a Giden Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu

Dünya

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RUSYA'dan Tunus 'a giden 169 metrelik kuru yük gemisi demirledikten sonra karaya oturdu. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince kıyıya oturan geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Rusya'dan Tunus'a giden kuru yük gemisi, seyir halindeyken Yeşilköy sahiline demirledikten sonra karaya oturdu. Karaya oturan geminin kurtarılması için Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'dan Tunus'a seyir halindeyken Yeşilköy önlerinde demirledikten sonra karaya oturan Lady Ayana isimli 169 metre boyundaki buğday yüklü kuru yük gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuz ve Kurtarma-10 römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi" ifadelerine yer verildi.