Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde günden güne artan gerilim sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihi bir konuşma yaparak Donetsk ve Lugansk'ı resmen tanıdığını açıkladı. Tanıma kararının ardından Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine Donetsk ve Lugansk'de barışın korunması talimatını verdi. Böylece Rus güçleri, Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesine ayak basmış olacak.
Bu gelişme üzerine BM Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı. Toplantıya Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya'nın isyanı damga vurdu. Kyslytsya, Rusya'nın 2008'deki Gürcistan müdahalesi sonrası Güney Osetya ve Abhazya'yı tanıdığı kararnameler ile, Donetsk ve Luhansk'ı tanıdığı kararnameler arasındaki benzerlikleri vurgulayan belgeyi gösterdi.
Aynı ifadelerin, aynı gerekçelerle sadece şehir isimlerinin değiştirilerek 14 yıl sonra yeniden kullanıldığını ifade eden Ukraynalı elçi, "Burada tartışacağımız şu; sıradaki Birleşmiş Milletler üyesi ülke hangisi?" dedi.
Son Dakika › Dünya › Rusya'dan Ukrayna'da Gürcistan taktiği: 14 yıl sonra metin aynı, şehirler farklı! Güney Osetya ve Abhazya yerine, Donetsk ve Lugansk! - Son Dakika Dünya