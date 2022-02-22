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Rusya'dan Ukrayna'da Gürcistan taktiği: 14 yıl sonra metin aynı, şehirler farklı! Güney Osetya ve Abhazya yerine, Donetsk ve Lugansk! - Son Dakika

Rusya'dan Ukrayna'da Gürcistan taktiği: 14 yıl sonra metin aynı, şehirler farklı! Güney Osetya ve Abhazya yerine, Donetsk ve Lugansk!

22.02.2022 10:31

Rusya'nın, 2008'de Gürcistan'a müdahale sonrası Güney Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlığını tanıdığı metnin aynısını sadece şehir isimlerini değiştirerek, aynı gerekçelerle Donetsk ve Luhansk'ı da tanıdığı ortaya çıktı. Ukrayna Temsilcisi Sergiy Kyslytsya kararnameyi ifşa ederek "Sıradaki BM üyesi ülke hangisi" diye sordu.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde günden güne artan gerilim sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihi bir konuşma yaparak Donetsk ve Lugansk'ı resmen tanıdığını açıkladı. Tanıma kararının ardından Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine Donetsk ve Lugansk'de barışın korunması talimatını verdi. Böylece Rus güçleri, Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesine ayak basmış olacak.

GÜRCİSTAN KARARNAMESİ İLE AYNI METİN

Bu gelişme üzerine BM Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı. Toplantıya Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya'nın isyanı damga vurdu. Kyslytsya, Rusya'nın 2008'deki Gürcistan müdahalesi sonrası Güney Osetya ve Abhazya'yı tanıdığı kararnameler ile, Donetsk ve Luhansk'ı tanıdığı kararnameler arasındaki benzerlikleri vurgulayan belgeyi gösterdi.

14 yıl sonra aynı metin, farklı isimler! Rusya'nın kararnamesine Ukrayna temsilcisi isyan etti

"SIRADAKİ ÜLKE HANGİSİ?"

Aynı ifadelerin, aynı gerekçelerle sadece şehir isimlerinin değiştirilerek 14 yıl sonra yeniden kullanıldığını ifade eden Ukraynalı elçi, "Burada tartışacağımız şu; sıradaki Birleşmiş Milletler üyesi ülke hangisi?" dedi.

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Rusya'dan Ukrayna'da Gürcistan taktiği: 14 yıl sonra metin aynı, şehirler farklı! Güney Osetya ve Abhazya yerine, Donetsk ve Lugansk! Rusya'dan Ukrayna'da Gürcistan taktiği: 14 yıl sonra metin aynı, şehirler farklı! Güney Osetya ve Abhazya yerine, Donetsk ve Lugansk! Rusya lideri Putin, Donetsk ve Luhansk'tan ne istiyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı Rusya lideri Putin, Donetsk ve Luhansk'tan ne istiyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Minsk Anlaşması işlemez hale geldi, Ukrayna işgali her an başlayabilir İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Minsk Anlaşması işlemez hale geldi, Ukrayna işgali her an başlayabilir

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Son Dakika Dünya Rusya'dan Ukrayna'da Gürcistan taktiği: 14 yıl sonra metin aynı, şehirler farklı! Güney Osetya ve Abhazya yerine, Donetsk ve Lugansk! - Son Dakika Dünya


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