Rusya'dan Ukrayna'ya Askeri Saldırı - Son Dakika
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Rusya'dan Ukrayna'ya Askeri Saldırı

Rusya\'dan Ukrayna\'ya Askeri Saldırı
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Rusya, Kiev ve Odessa'daki askeri lojistik merkezlerini hedef alarak saldırılar düzenledi.

RUSYA Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev ve Odessa bölgelerinde askeri amaçla kullanılan lojistik merkezlerini vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün Kiev bölgesinde Batılı ülkelerin sağladığı askeri yüklerin depolanması ve sevkiyatı için kullanılan iki lojistik merkezin vurulduğu belirtilerek, Odessa bölgesinde ise Odessa Limanı'ndan askeri yüklerin taşındığı bir lojistik merkezinin hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada, Yujnıy Limanı'nda askeri teçhizatla yüklü geminin de vurulduğu aktarılarak, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Rusya'dan Ukrayna'ya Askeri Saldırı - Son Dakika

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