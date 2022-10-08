Rusya lideri Vladimir Putin'in 70. doğum günü, Çeçenistan'da kutlandı. Rus yanlısı, Çeçen lider Kadirov'un önderliğinde binlerce güvenlik gücü Grozni'de toplandı.
Grozni'de Putin'in doğum günü kapsamında bulunan Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahmanov, Rusya liderine doğum günü hediyesi olarak bir kamyon dolusu "kavun", Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise traktör hediye etti.
Putin'in doğum gününde söz alan ve birlik ve beraberlik vurgusu yapan Kadirov, " Rusya Federasyonu'nun halkları başkanımızın etrafında birlik oldu" diyerek Putin'in doğum gününü kutladı.
Öte yandan Donetsk'teki ayrılıkçı hükümetin başkanı Denis Pushilin de törende hazır bulundu. Pushilin, Ukrayna Savaşında Rus ordusuna verdiği askeri destek nedeniyle Kadirov'a plaket verdi.
Son Dakika › Dünya › Tacikistan ve Belarus liderlerinden Rusya Devlet Başkanı Putin'e ilginç doğum günü hediyeleri - Son Dakika