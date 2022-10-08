Tacikistan ve Belarus liderlerinden Rusya Devlet Başkanı Putin'e ilginç doğum günü hediyeleri - Son Dakika
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Tacikistan ve Belarus liderlerinden Rusya Devlet Başkanı Putin'e ilginç doğum günü hediyeleri

08.10.2022 20:31

Tacikistan Başkanı İmamali Rahmanov ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Grozni'de kutlanan doğum gününe katıldı. Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un önderliğinde binlerce kişi bölgeye akın ederken Rahmanov, Putin'e 70 kilo kavun; Luşakenko ise bir traktör hediye etti.

Rusya lideri Vladimir Putin'in 70. doğum günü, Çeçenistan'da kutlandı. Rus yanlısı, Çeçen lider Kadirov'un önderliğinde binlerce güvenlik gücü Grozni'de toplandı.

KAVUN VE TRAKTÖR HEDİYE ETTİLER

Grozni'de Putin'in doğum günü kapsamında bulunan Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahmanov, Rusya liderine doğum günü hediyesi olarak bir kamyon dolusu "kavun", Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise traktör hediye etti.

Tacikistan liderinden Putin'e ilginç doğum günü hediyesi! 1 kamyon dolusu gönderdi

KADİROV'DAN BİRLİK VURGUSU

Putin'in doğum gününde söz alan ve birlik ve beraberlik vurgusu yapan Kadirov, " Rusya Federasyonu'nun halkları başkanımızın etrafında birlik oldu" diyerek Putin'in doğum gününü kutladı.

Tacikistan liderinden Putin'e ilginç doğum günü hediyesi! 1 kamyon dolusu gönderdi

PLAKET VERİLDİ

Öte yandan Donetsk'teki ayrılıkçı hükümetin başkanı Denis Pushilin de törende hazır bulundu. Pushilin, Ukrayna Savaşında Rus ordusuna verdiği askeri destek nedeniyle Kadirov'a plaket verdi.

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Son Dakika Dünya Tacikistan ve Belarus liderlerinden Rusya Devlet Başkanı Putin'e ilginç doğum günü hediyeleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tacikistan ve Belarus liderlerinden Rusya Devlet Başkanı Putin'e ilginç doğum günü hediyeleri - Son Dakika
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