Seferberlik kararına tepki gösteren Rus rapçi kendi canına kıydı: Hiç kimseyi öldürmek istemiyorum

Kısmi seferberliğin ilan edildiği Rusya'da rap sanatçısı Ivan Vitalievich Petunin, savaşmak üzere askere alınmamak için intihar etti. 'Walkie' adıyla tanınan rapçi, "Kimseyi öldürmek istemiyorum" dedi. Petunin'in Rusya'nın güneyindeki Krasnodar kentinde intihar ettiği düşünülüyor.

VİDEO KISA SÜREDE VİRAL OLDU

27 yaşındaki Walkie'nin Telegram kanalından yayınladığı ve 'herhangi bir ideal veya kişi uğruna kimseyi öldürmek istemediğini' söylediği görüntüler kısa sürede viral oldu. Walkie'nin cesedi Congressnaya Caddesi'ndeki yüksek bir binanın yakınında bulundu.

Rap sanatçısı Ivan Vitalievich Petunin.

"BU VİDEOYU İZLİYORSANIZ ARTIK HAYATTA DEĞİLİM"

Daha önce Rus ordusunda görev yapan Walkie, yayınladığı videoda şunları söyledi: "Bu videoyu izliyorsanız artık hayatta değilim. Cinayetin günahını ruhuma alamam ve almak da istemiyorum. Herhangi bir ideal için öldürmeye hazır değilim."