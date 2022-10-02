Kısmi seferberliğin ilan edildiği Rusya'da rap sanatçısı Ivan Vitalievich Petunin, savaşmak üzere askere alınmamak için intihar etti. 'Walkie' adıyla tanınan rapçi, "Kimseyi öldürmek istemiyorum" dedi. Petunin'in Rusya'nın güneyindeki Krasnodar kentinde intihar ettiği düşünülüyor.
27 yaşındaki Walkie'nin Telegram kanalından yayınladığı ve 'herhangi bir ideal veya kişi uğruna kimseyi öldürmek istemediğini' söylediği görüntüler kısa sürede viral oldu. Walkie'nin cesedi Congressnaya Caddesi'ndeki yüksek bir binanın yakınında bulundu.
Daha önce Rus ordusunda görev yapan Walkie, yayınladığı videoda şunları söyledi: "Bu videoyu izliyorsanız artık hayatta değilim. Cinayetin günahını ruhuma alamam ve almak da istemiyorum. Herhangi bir ideal için öldürmeye hazır değilim."
Son Dakika › Dünya › Seferberlik kararına tepki gösteren Rus rapçi kendi canına kıydı: Hiç kimseyi öldürmek istemiyorum - Son Dakika