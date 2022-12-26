Rusya'dan infial yaratacak Noel videosu: Avrupa'nın yaşadığı krizle alay edilen videoda aileler evcil hayvanlarını yiyecek, karanlıkta yaşayacak - Son Dakika
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Rusya'dan infial yaratacak Noel videosu: Avrupa'nın yaşadığı krizle alay edilen videoda aileler evcil hayvanlarını yiyecek, karanlıkta yaşayacak

26.12.2022 14:08

Rusya devlet televizyonu Russia Today (RT) dünya çapında büyük tepki çekeceği tahmin edilen bir Noel videosu yayınladı. Videoda, Rusya yaptırımlarıyla enerji maliyetlerinin artması nedeniyle ailelerin evcil hayvanlarını yiyeceği ve karanlıkta yaşayacağı bir gelecek tasvir edildi.

Rusya devlet televizyonu Russia Today (RT), Batı ile alay ettiği bir reklam yayınladı. Yayınladığı reklamda RT, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların enerji maliyetlerinin artmasına neden olması nedeniyle ailelerin evcil hayvanlarını yiyeceği ve karanlıkta yaşayacağı bir gelecek öngördü.

AVRUPALI BİR AİLENİN YAŞADIKLARI YER ALDI

75 saniyelik reklam, Avrupalı bir ailenin ekonomik koşulların kötüye gitmesi nedeniyle birbirini izleyen üç Noel'i nasıl kutladığını gösteriyor. Reklamda, "Silent Night" (Sessiz Gece) şarkısının sade bir versiyonu eşliğinde, iki ebeveyn 2021'de mutlu kızlarına kırmızı kurdeleli bir evcil hamster hediye ederken görülüyor. 2022'de hamsterın tekerleğini karanlık ve soğuk evlerindeki Noel ışıklarını çalıştırmak için minyatür bir jeneratöre bağlıyorlar.

NOEL YEMEĞİ SULU BİR ÇORBADAN İBARET

2023 yılına gelindiğinde, halsiz halde görülen aile, sadece bir sulu çorbadan oluşan Noel yemeği için palto ve atkılara bürünmüş halde masada oturuyor. Bir anda dehşete kapılan baba, hamsterın kırmızı kurdelesini ağzından çıkardığında, anne çocuklarının hamsterın sulu çorba haline geldiğini öğrenmesini engellemek için babaya sus işareti yapıyor.

RT'NİN YAYIN YAPMASI YASAKLANDI

Reklamın kapanışında "Mutlu 'Rusya karşıtı' Noeller!","Eğer medyanız size tüm bu olanların nereye gittiğini söylemiyorsa, RT vpn(sanal özel ağ) aracılığıyla hazır" mesajları yer alıyor. Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından süre sonra, RT'nin üye ülkelerde yayın yapmasını yasakladı.

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Son Dakika Dünya Rusya'dan infial yaratacak Noel videosu: Avrupa'nın yaşadığı krizle alay edilen videoda aileler evcil hayvanlarını yiyecek, karanlıkta yaşayacak - Son Dakika


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