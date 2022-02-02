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Rusya Dışişleri Bakanı Lavorv ile ABD'li mekvidaşı Blinken telefonda görüştü - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Lavorv ile ABD'li mekvidaşı Blinken telefonda görüştü

02.02.2022 12:11
Rusya Dışişleri Bakanı Lavorv ile ABD'li mekvidaşı Blinken telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Üzerinde çalışılmaya devam edilen mevcut öneriler dikkate alınarak, güvenlik güvenceleri konusunda daha fazla çalışma olanakları tartışıldı" denildi.

AB, ABD, NATO ve Rusya arasında Ukrayna diplomasisi devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov'un ABD'li mevkidaşıyla Ukrayna konulu telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Görüşmenin detaylarının paylaşıldığı açıklamada, "ABD ve NATO'nun daha önce kendilerine sunulan uluslararası hukuk anlaşmalarına ilişkin yazılı yanıtları bağlamında Rusya'nın güvenliğinin sağlanmasına yönelik yasal güvencelerin sağlanması konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Lavrov, NATO'nun genişlememesi ve Rusya yakınlarında saldırı silahlarının konuşlandırılmaması da dahil olmak üzere, tüm AGİT ülkelerinin güvenliklerini başkalarının güvenliği pahasına güçlendirmeme yükümlülüğüne sadakatle bağlı kalma yönündeki taleplerimizin zorunlu niteliğini vurguladı. Üzerinde çalışılmaya devam eden mevcut öneriler dikkate alınarak, güvenlik güvenceleri konusunda daha fazla çalışma olanakları tartışıldı" denildi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Lavorv ile ABD'li mekvidaşı Blinken telefonda görüştü - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakanı Lavorv ile ABD'li mekvidaşı Blinken telefonda görüştü - Son Dakika
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