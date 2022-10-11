Rusya'nın Ukrayna saldırıları nedeniyle Rus milyarder vatandaşlıktan çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın Ukrayna saldırıları nedeniyle Rus milyarder vatandaşlıktan çıktı

11.10.2022 10:48

Rus milyarderler Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle birçok ülkenin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlardan derinden etkileniyor. Son olarak Rus milyarder girişimci Yuri Borisovich Milner, Rus vatandaşlığından çıktığını duyurdu. Milner, 2014'te ailesiyle birlikte Rusya'yı terk etmişti.

24 Şubat'ta Ukrayna topraklarını işgal eden Rusya, aylarca sürecek bir savaşın fitilini ateşledi. İki ülke arasındaki savaşta on binlerce can kaybı yaşandı, milyonlarca insan ise evini terk etmek zorunda kaldı.

Rusya'ya tepki gösteren birçok ülke ise Rusya'ya ve Rus vatandaşlarına çeşitli yaptırımlar uyguladı. Özellikle Rus milyarderler ekonomik yaptırımlardan ve ülkelere giriş yasaklarından olumsuz etkilendi. Bazı oligarklar ise bu süreç boyunca şüpheli şekillerde ölü bulundu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Son olarak dünyaca ünlü Rus milyarder 61 yaşındaki Yuri Borisovich Milner, Rusya vatandaşlığından çıktığını açıkladı. Facebook, Zynga, Twitter ve Groupon'un da yatırımcılarından olan Milner; sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yaptı. Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhakının ardından kendisinin ve ailesinin ülkeyi temelli olarak terk ettiğini söyleyen Milner, "Bu yılın yaz aylarında ailemle birlikte Rusya vatandaşlığından çıktık" dedi.

Putin'in Ukrayna saldırıları ülkesinde kazan kaynatıyor! Rus milyarder vatandaşlıktan çıktığını duyurdu

AYNI ZAMANDA İSRAİL VATANDAŞI

1999 yılından bu yana İsrail vatandaşı olan Milner, DST Global'in internet sitesinde yer alan bir bilgi notuna göre 2014'ten bu yana Rusya'yı ziyaret etmedi. Rusya'da hiçbir varlığı bulunmayan Milner'ın, kişisel servetinin yüzde 97'si Rusya dışında elde edildi. Yine internet sitesinde yayımlanan bilgi notunda Milner'ın, Rusya lideri Vladimir Putin ile hiçbir temas kurmadığı ve tanışmadığı da belirtildi. Bloomberg Milyarderler Endeksi, Milner'ın servetini yaklaşık 3,5 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

YORUMLAR
500
İran Ekonomi Bakanı: İran ve Rusya Banka Kartı Ağlarını Birbirine Bağlayacak İran Ekonomi Bakanı: İran ve Rusya Banka Kartı Ağlarını Birbirine Bağlayacak Nissan'ın Rusya'daki varlıkları Rus devletine devredildi Nissan'ın Rusya'daki varlıkları Rus devletine devredildi

İsrail, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'nın Ukrayna saldırıları nedeniyle Rus milyarder vatandaşlıktan çıktı - Son Dakika


Son Dakika
11:44 Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
11:31 Daha önce yalanlamıştı! Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldı
11:28 BBP'deki görevlerinden ayrılan Tahir Şahin, Mustafa Destici'nin AK Parti'yi eleştirme yasağı getirdiğini açıkladı
11:28 İBB'nin cenaze aracıyla uyuşturucu sevkiyatına MHP lideri Bahçeli'den tepki geldi
11:19 Dolar 18,58 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:17 Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'in Elche maçında yaptıkları haftaya damga vurdu
11:08 Gram altın bin liranın altına düştü! 995 liradan alıcı buluyor
11:06 TOKİ'ye arsa başvuruları için 500, iş yeri başvuruları için 2 bin lira ödenecek
11:09 TOGG'la ilgili Bakan Mustafa Varank'tan dikkat çeken açıklama: Rakiplerine göre çok ucuz olacak
10:51 Erdoğan'ın gençlere verdiği müjdeye Babacan'dan tepki: Kahroluyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 12:00:28. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna saldırıları nedeniyle Rus milyarder vatandaşlıktan çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement