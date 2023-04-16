Rusya, Donetsk'te 5 katlı apartmanı vurdu: 11 ölü, 22 yaralı

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Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Sloviansk kentinde düzenlediği bombardımanda 5 katlı bir apartman hedef oldu. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, Donetsk bölgesindeki Sloviansk kentinde 5 katlı bir apartmanın, Rusya'nın bombardımanında vurulduğu ifade edildi. Apartmanın bir bölümü saldırı sonucu yıkıldı. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı. Ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, 4 kişinin daha enkaz altında olduğunu tahmin ediyor.