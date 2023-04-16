Rusya, Donetsk'te 5 katlı apartmanı vurdu: 11 ölü, 22 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya, Donetsk'te 5 katlı apartmanı vurdu: 11 ölü, 22 yaralı

16.04.2023 10:40

Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Sloviansk kentinde düzenlediği bombardımanda 5 katlı bir apartman hedef oldu.

Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Sloviansk kentinde düzenlediği bombardımanda 5 katlı bir apartman hedef oldu. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, Donetsk bölgesindeki Sloviansk kentinde 5 katlı bir apartmanın, Rusya'nın bombardımanında vurulduğu ifade edildi. Apartmanın bir bölümü saldırı sonucu yıkıldı. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı. Ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, 4 kişinin daha enkaz altında olduğunu tahmin ediyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Rusya, Donetsk'te 5 katlı apartmanı vurdu: 11 ölü, 22 yaralı Rusya, Donetsk'te 5 katlı apartmanı vurdu: 11 ölü, 22 yaralı Polonya hükümeti Ukrayna gıdalarına geçici yasak uygulayacak Polonya hükümeti Ukrayna gıdalarına geçici yasak uygulayacak

Ukrayna, Donetsk, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya, Donetsk'te 5 katlı apartmanı vurdu: 11 ölü, 22 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
11:33 Alişan "Millet İttifakı kazanırsa, Türk vatandaşlığından beni çıkarın" dediği iddiasına ateş püskürdü
11:30 Dünyaca ünlü futbolcu Immobile trafik kazası geçirdi! Arabasının son hali vahameti gözler önüne serdi
11:17 Rekabet Kurumu'ndan "kırmızı et" açıklaması: Kanunu ihlal edenlere cirolarının yüzde 10'u kadar para cezası yolda
11:11 İttifaka ayrılan 30 vekil kontenjanı CHP'de kriz yarattı: Resmen soydular bizi, iş birliği 2 getirecekse 4 götürecek
11:00 Erden Timur'dan takıma çılgın prim! Rakamı duyan futbolcular keyiften dört köşe oldu
10:47 Cinnet getiren emekli polis, karısını ve çocuklarını beylik silahıyla vurdu
10:44 Fenerbahçe'ye verilen penaltı ortalığı fena karıştırdı! Hakem yorumcuları çılgına döndü
10:42 İMECE, Yunanistan'da bir numaralı gündem! Uydunun kamera özelliklerini öve öve bitiremediler
10:31 Son Dakika: Van'da 1'i mavi kategoride yer alan 2 terörist etkisiz hale getirildi
10:26 Şahan Gökbakar'dan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Kızılay yorumuna dikkat çeken paylaşım: Neden yorgan hala pireli?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2023 12:04:01. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya, Donetsk'te 5 katlı apartmanı vurdu: 11 ölü, 22 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement