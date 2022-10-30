Putin'in feshettiği anlaşma ABD'yi sinirlendirdi: Rusya, başlattığı savaşta gıdayı yeniden silah olarak kullanıyor

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge, geçtiğimiz temmuz ayının 22'sinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından imzalandı. Bu anlaşmanın üstünden üç ay geçti. Üç ayın sonunda Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklama ile Tahıl Koridoru Anlaşması'nı feshetti. Konuya ilişkin ABD'nin yorumu merak edilirken ilk açıklama geldi.

''BAŞARILI OLDU VE DEVAM ETMELİ''

ABD Dışişleri Bakanı Blinken yaptığı yazılı açıklamada, " Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın BM aracılığındaki Karadeniz Tahıl Girişimi operasyonlarına katılımını askıya almasından üzüntü duymaktadır. Tüm tarafları bu hayati, hayat kurtaran Girişimin işleyişini sürdürmeye çağırıyoruz. Karadeniz Tahıl Girişimi şimdiden 9 milyon metrik tondan fazla gıdayı taşıdı ve düşük ve orta gelirli ülkeler için kritik öneme sahip fiyatları düşürdü. Başarılı oldu ve devam etmeli" ifadelerini kullandı.

"GIDAYI SİLAH OLARA KULLANIYOR"

Rusya'nın bu kritik tahıl ihracatını bozmaya yönelik bir eylemi, dünyanın dört bir yanındaki insanların ve ailelerin yiyecek için daha fazla harcaması veya aç kalmasına neden olacağına işaret eden Blinken "Bu düzenlemeyi askıya alan Rusya, başlattığı savaşta gıdayı yeniden silah olarak kullanıyor, bu da düşük ve orta gelirli ülkeleri ve küresel gıda fiyatlarını doğrudan etkiliyor ve zaten korkunç düzeydeki insani krizleri ve gıda güvensizliğini daha da kötüleştiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

"KARAR BUGÜNE AİT DEĞİL"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de anlaşmanın askıya alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenski, Rusya'dan buna benzer bir kararın verilmesinin son dönemlerde zaten beklendiğini kaydederken, "Bugün Rusya'dan, sonunda tahıl ihracat girişimini iptal ettiklerine dair oldukça öngörülebilir bir açıklama geldi. Ama aslında onların bu kararı bugüne ait değil" ifadesini kullandı.

"KASITLI OLARAK GIDA KRİZİNİ KIŞKIRTTILAR"

Rusya Federasyonunu tahıl koridoru anlaşması kapsamında Ukrayna limanlarından çıkan 176 geminin hareketlerini eylülden beri engellemeye çalışmakla suçlayan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Rusya, gıdalarımızla dolu gemilerin hareketlerinin engellendiği eylül ayında gıda krizini kasten ağırlaştırmaya başlamıştı. Eylül ayından bugüne kadar, güzergahını takip edemeyen 176 gemi tahıl koridorunda birikmiş durumda. Bu 7 milyondan fazla tüketicinin gıdasıdır. Bazı tahıl taşıyıcıları üç haftadan uzun süredir bekliyor. Cezayir, Mısır, Yemen, Bangladeş, Vietnam, bu ve diğer ülkeler, Rusya'nın kasıtlı olarak kışkırttığı gıda krizinin yeni bir alevlenmesinden zarar görebilir."

Gerek Birleşmiş Milletler gerekse G20 ülkelerine, Rusya'ya tepki göstermeleri çağrısında bulunan Zelenski, "Ukrayna, küresel gıda güvenliğinin garantörlerinden biri olmuştur ve olmaya devam edebilir. Rus terörü ve şantajı kaybetmeli. İnsanlık kazanmalı." diye konuştu.